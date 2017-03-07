Вынужденная пересадка

4 марта в 20 часов 35 минут на трассе М-7 «Волга» вблизи Малого Сундыря водитель большегрузной фуры въехал в дорожное ограждение, перекрыв все полосы движения.

За грузовиком следовали сразу два пассажирских автобуса по маршруту Чебоксары – Москва. Их водители не успели вовремя затормозить, и столкновение оказалось неизбежным. В салонах находилось 60 человек. И то, что в результате ДТП травмы получили только шестеро из них, можно считать счастливой случайностью. Серьезно пострадал один пассажир, пятерым медицинская помощь была оказана на месте.

Четкие действия сотрудников Госавтоинспекции позволили быстро ликвидировать затор на дороге. Пассажирам автобусов помогли продолжить путь на попутном транспорте. Обстоятельства происшествия выясняются.

Еще одна авария по вине грузового автомобиля произошла 5 марта в Вурнарском районе. При выезде со второстепенной дороги водитель КамАЗа не пропустил китайскую легковушку. В аварии пострадала ее пассажирка. После оказания медицинской помощи женщине назначили амбулаторное лечение.

Водитель КамАЗа был трезв, но, как выяснилось, в этом году его уже трижды штрафовали за нарушение правил дорожного движения, а в 2016 году – 26 раз!