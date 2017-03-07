Вынужденная пересадка

ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
19:38 07.03.2017
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион
19:22 06.03.2017
435 млн рублей планируется направить в 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах
19:38 07.03.2017
Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион
16:30 07.03.2017
Михаил Игнатьев вручил госнаграды женщинам: «Трудом и преданностью каждого из вас создается слава Чувашии»
16:00 07.03.2017
В Чувашии увеличили штраф за нарушение порядка распоряжения государственным имуществом
15:11 07.03.2017
Кабмин Чувашии отобрал проекты для финансовой поддержки из республиканского бюджета
17:14 06.03.2017
17 медалей разного достоинства завоевали легкоатлеты Чувашии на Кубке и первенстве России по спорту лиц с ПОДА
17:06 06.03.2017
Президент «Деловой России» Алексей Репик: Правительство Чувашии, Глава региона Михаил Игнатьев понимают запросы и делового сообщества, и граждан республики
15:52 06.03.2017
В 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах планируется направить 435 млн рублей
15:51 06.03.2017
Амбулифт для людей с ограниченными возможностями в Чебоксарском аэропорту появится к сентябрю 2017 года
14:42 06.03.2017
Стартапы из Чувашии стали призерами Russian Startup Tour Open Innovations 2017
14:10 06.03.2017
На еженедельном совещании Правительства Чувашии подведены итоги Российского инвестиционного форума
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Аноним on Алексей РЕПИК: «В Чувашии наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования»
  • Аноним on Начала работу IХ межрегиональная выставка «Картофель-2017»
  • Вера on Сохранить школы искусств и создать большой хор
  • Ирина Горшкова on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Галина Зотова on О ветеранах, компенсациях и льготном проезде
  • Аноним on О ветеранах, компенсациях и льготном проезде
  • гуль-гуль on О ветеранах, компенсациях и льготном проезде
    		•
    Главное
    Вынужденная пересадка

    На 9-м км дороги Вурнары – Убеево – Красноармейское грузовик не уступил дорогу легковушке.4 марта в 20 часов 35 минут на трассе М-7 «Волга» вблизи Малого Сундыря водитель большегрузной фуры въехал в дорожное ограждение, перекрыв все полосы движения.
    За грузовиком следовали сразу два пассажирских автобуса по маршруту Чебоксары – Москва. Их водители не успели вовремя затормозить, и столкновение оказалось неизбежным. В салонах находилось 60 человек. И то, что в результате ДТП  травмы получили только шестеро из них, можно считать счастливой случайностью. Серьезно пострадал один пассажир, пятерым медицинская помощь была оказана на месте.
    Четкие действия сотрудников Госавтоинспекции позволили быстро ликвидировать затор на дороге. Пассажирам автобусов помогли продолжить путь на попутном транспорте. Обстоятельства происшествия выясняются.
    Еще одна авария по вине грузового автомобиля произошла 5 марта в Вурнарском районе. При выезде со второстепенной дороги водитель КамАЗа не пропустил китайскую легковушку. В аварии пострадала ее пассажирка. После оказания медицинской помощи женщине назначили амбулаторное лечение.
    Водитель КамАЗа был трезв, но, как выяснилось, в этом году его уже трижды штрафовали за нарушение правил дорожного движения, а в 2016 году – 26 раз!

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, , .

    07.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Смотр строя и песни

    Евгения ФЕДОРОВА, блогер

    На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Фев    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 79 queries in 0,770 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев