Александр КАЛИНИН, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:
«В прошлом году прошел совет по инвестиционному климату в регионах. И там было отмечено, что инвестиционный климат в регионах очень сильно отличается. В лидерах – Москва, Калуга, Белгород, Чувашия, Тюмень, Ульяновск, Владимирская область… В то же время у нас перед глазами отстающие регионы, где в лучшем случае стагнация. И это удручает. Именно поэтому Президент России поставил задачу губернаторам и Агентству стратегических инициатив добиться того, чтобы инвестиционный климат в отстающих регионах был в 2017 году кардинально улучшен».
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