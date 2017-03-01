Перспективы для регионов

УСПЕХОВ ДОБИВАЕТСЯ ТОТ, КТО ВЕРИТ В СВОИ СИЛЫ И ДЕЙСТВУЕТ

Россия успешно справилась с кризисными явлениями, вызванными проблемами в мировой экономике, заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». «Сегодня уже можно твердо сказать – мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», – сказал премьер-министр России.

Тема пленарной сессии сочинского форума в этом году была обозначена предельно конкретно: «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики». А Дмитрий Медведев в своем выступлении подчеркнул: «Я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, нет бесперспективных регионов. У каждого свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать, сражаться за каждый процент роста».

Впрочем, эти преимущества еще надо научиться использовать, находя общий язык с инвесторами и федеральными властями. А для этого – проявлять инициативу, создавать благоприятные условия для развития существующего бизнеса и привлечения инвесторов со стороны. Форум в Сочи, на который ежегодно съезжаются представители промышленных и финансовых кругов, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, зарубежные гости – идеальное место, чтобы рассказать о себе и присмотреться к опыту соседей. «СЧ» уже сообщала, что в его работе принимает участие большая делегация нашей республики под руководством Главы Чувашии Михаила Игнатьева («Форум для инвестиций», номер газеты от 28 февраля).

Вчера в рамках форума состоялось подписание Соглашения между Правительством Саратовской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Михаил Игнатьев отметил, что между Чувашией и Саратовской областью давно сложились доброжелательные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, а подписание Соглашения будет способствовать укреплению межрегиональных связей, позволит создать условия для всестороннего развития социально-экономических отношений, увеличить товарооборот между двумя регионами. Согласен с этой точкой зрения и губернатор Саратовской области Валерий Радаев: «У нас почти миллиард рублей товарооборота. Соглашение позволит расширить наши взаимоотношения, у нас есть для этого все основания. Я думаю, нам есть чему поучиться друг у друга».

В этот же день было подписано партнерское соглашение между правительствами Чувашии и Нижегородской области, которое скрепили своими подписями руководители двух регионов Михаил Игнатьев и Валерий Шанцев. Глава Чувашии отметил, что нашу республику и Нижегородскую область связывает длительное плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. Об этом свидетельствует растущий из года в год товарооборот между регионами. Ставится задача довести его до 10 млрд. рублей. А губернатор Нижегородской области считает, что подписанный документ откроет новую страницу двусторонних отношений, позволит наладить обмен опытом. В Чувашии он отмечает высокий уровень развития сельского хозяйства и благоустройство городов.

В кулуарах инвестиционного форума Михаил Игнатьев дал интервью информационному агентству ТАСС. Отвечая на вопрос о ситуации на предприятиях концерна «Тракторные заводы», Глава Чувашии подчеркнул, что она на постоянном контроле у руководства страны. По словам Михаила Игнатьева, входящие в концерн предприятия, расположенные в Чувашии, надеются получить от Внешэкономбанка еще порядка 2 млрд. рублей. В перспективе банк должен принять соответствующее решение.

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Полторы тысячи новых рабочих мест позволит создать запуск второй очереди индустриального парка в Чебоксарах, сообщил также журналистам ТАСС Глава Чувашии. Он уточнил, что всего на территории второй очереди индустриального парка разместятся 26 предприятий-резидентов, девять из них уже заявлены. Здесь планируется реализовать проекты в сфере металлургии, станкостроения, машиностроения, электротехнической промышленности, радиоэлектронной промышленности, спортивного оборудования, производства строительных материалов. На первом этапе в городе был реализован индустриальный парк на площади 23 га, эту территорию заняли 10 резидентов. В инфраструктуру первой очереди парка власти вложили почти 700 млн. рублей.

Кроме того, Глава Чувашии посетил представленную в рамках форума «Сочи-2017» экспозицию Федеральной программы Росмолодежи «Ты – предприниматель». Врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук высоко оценил эффективность молодежной политики и результаты реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Чувашии. Михаил Васильевич пригласил Алексея Паламарчука посетить республиканский Молодежный форум «Молгород».