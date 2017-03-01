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17:20 01.03.2017
В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих
15:47 01.03.2017
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16:41 28.02.2017
Делегация Чувашской Республики приняла участие в Российском инвестиционном форуме — 2017
16:39 28.02.2017
Чувашия развивает сотрудничество с Нижегородской областью
16:39 28.02.2017
Подписано Соглашение между Правительством Саратовской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
16:37 28.02.2017
Чувашская Республика активно делится передовым опытом в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи
13:22 28.02.2017
В Чебоксарах пройдет межрегиональная картофельная выставка
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Главное, Политика, Экономика
Перспективы для регионов

Представители регионов пользуются возможностью, чтобы рассказать о своих достижениях и планах на будущее. Фото cap.ruУСПЕХОВ ДОБИВАЕТСЯ ТОТ, КТО ВЕРИТ В СВОИ СИЛЫ И ДЕЙСТВУЕТ

Россия успешно справилась с кризисными явлениями, вызванными проблемами в мировой экономике, заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». «Сегодня уже можно твердо сказать – мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», – сказал премьер-министр России.
Тема пленарной сессии сочинского форума в этом году была обозначена предельно конкретно: «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики». А Дмитрий Медведев в своем выступлении подчеркнул: «Я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, нет бесперспективных регионов. У каждого свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать, сражаться за каждый процент роста».
Впрочем, эти преимущества еще надо научиться использовать, находя общий язык с инвесторами и федеральными властями. А для этого – проявлять инициативу, создавать благоприятные условия для развития существующего бизнеса и привлечения инвесторов со стороны. Форум в Сочи, на который ежегодно съезжаются представители промышленных и финансовых кругов, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, зарубежные гости – идеальное место, чтобы рассказать о себе и присмотреться к опыту соседей. «СЧ» уже сообщала, что в его работе принимает участие большая делегация нашей республики под руководством Главы Чувашии Михаила Игнатьева («Форум для инвестиций», номер газеты от 28 февраля).
Вчера в рамках форума состоялось подписание Соглашения между Правительством Саратовской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Михаил Игнатьев отметил, что между Чувашией и Саратовской областью давно сложились доброжелательные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, а подписание Соглашения будет способствовать укреплению межрегиональных связей, позволит создать условия для всестороннего развития социально-экономических отношений, увеличить товарооборот между двумя регионами. Согласен с этой точкой зрения и губернатор Саратовской области Валерий Радаев: «У нас почти миллиард рублей товарооборота. Соглашение позволит расширить наши взаимоотношения, у нас есть для этого все основания. Я думаю, нам есть чему поучиться друг у друга».
В этот же день было подписано партнерское соглашение между правительствами Чувашии и Нижегородской области, которое скрепили своими подписями руководители двух регионов Михаил Игнатьев и Валерий Шанцев. Глава Чувашии отметил, что нашу республику и Нижегородскую область связывает длительное плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. Об этом свидетельствует растущий из года в год товарооборот между регионами. Ставится задача довести его до 10 млрд. рублей. А губернатор Нижегородской области считает, что подписанный документ откроет новую страницу двусторонних отношений, позволит наладить обмен опытом. В Чувашии он отмечает высокий уровень развития сельского хозяйства и благоустройство городов.
В кулуарах инвестиционного форума Михаил Игнатьев дал интервью информационному агентству ТАСС. Отвечая на вопрос о ситуации на предприятиях концерна «Тракторные заводы», Глава Чувашии подчеркнул, что она на постоянном контроле у руководства страны. По словам Михаила Игнатьева, входящие в концерн предприятия, расположенные в Чувашии, надеются получить от Внешэкономбанка еще порядка 2 млрд. рублей. В перспективе банк должен принять соответствующее решение.

3,7 млрд. рублей предоставил ВЭБ для погашения долгов концерна «Тракторные заводы»

Полторы тысячи новых рабочих мест позволит создать запуск второй очереди индустриального парка в Чебоксарах, сообщил также журналистам ТАСС Глава Чувашии. Он уточнил, что всего на территории второй очереди индустриального парка разместятся 26 предприятий-резидентов, девять из них уже заявлены. Здесь планируется реализовать проекты в сфере металлургии, станкостроения, машиностроения, электротехнической промышленности, радиоэлектронной промышленности, спортивного оборудования, производства строительных материалов. На первом этапе в городе был реализован индустриальный парк на площади 23 га, эту территорию заняли 10 резидентов. В инфраструктуру первой очереди парка власти вложили почти 700 млн. рублей.
Кроме того, Глава Чувашии посетил представленную в рамках форума «Сочи-2017» экспозицию Федеральной программы Росмолодежи «Ты –  предприниматель». Врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук высоко оценил эффективность молодежной политики и результаты реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Чувашии. Михаил Васильевич пригласил Алексея Паламарчука посетить республиканский Молодежный форум «Молгород».

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:
– От имени сотрудников предприятия (концерн «Тракторные заводы». – «СЧ») выражаю благодарность Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства страны Дмитрию Медведеву. Сегодня приняты принципиальные решения, и начался процесс финансового оздоровления предприятий концерна. Более 3,7 миллиарда рублей, выделенные ВЭБом, направлены на погашение долгов по зарплате, за энергоресурсы, налоговых обязательств. Решается вопрос с пополнением оборотных средств. Рассчитываем, что в течение года производственные площадки приступят к выполнению заказов.

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Метки: Главное, Политика, Экономика, .

01.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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