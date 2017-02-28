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Главное, Политика, Экономика
Форум для инвестиций

Сочинский форум – площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Фото cap.ruВ эти дни Глава Чувашии принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». В рабочей программе Михаила Игнатьева деловые переговоры с руководителями федеральных органов власти, представителями бизнес-сообщества.
Вчера руководитель региона принял участие в работе секции «Межбюджетные отношения. В поиске равенства», организованной Минфином и Минэкономразвития России. А затем – в пленарном заседании форума «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики», которое открыл своим выступлением премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Также на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано партнерское соглашение между правительством Чувашской Республики и «БТК групп» – крупнейшей российской компанией в легкой промышленности, специализирующейся на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев.
Соглашение направлено на установление стратегических партнерских отношений между Чувашской Республикой и «БТК групп», реализацию инвестиционных проектов на территории республики в сфере легкой промышленности. Как отметил Георгий Драчев, «БТК групп» рассматривает Чувашию как площадку для возможной организации новых производств, что будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе и привлечению инвестиций. Глава Чувашии выразил готовность оказать содействие «БТК групп» в реализации инвестиционных проектов.
А 26 февраля Глава Чувашии провел встречу с председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова». Михаил Игнатьев поблагодарил Виктора Вексельберга за ответственный подход к ведению бизнеса и эффективную работу предприятий «Реновы» на территории Чувашии. Он обратил внимание, что социальное самочувствие сотрудников этих предприятий улучшается, растет средний уровень заработной платы, а увеличение объемов экспорта продукции способствует повышению инвестиционной привлекательности региона.
В свою очередь Виктор Вексельберг высоко оценил кадровый потенциал республики. «База, которая существует в Чувашии, дает возможность набирать специалистов соответствующего уровня. Приятно, что у них есть желание осваивать новые, высокотехнологичные профессии», – отметил он и выразил готовность поддержать инициативы региона в организации образовательных процессов, открытии специализированных кафедр на базе вузов республики.
Состоялось также подписание Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой Компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Первые площади тепличного комплекса будут развернуты на 10 гектарах. Возможность строительства теплиц на территории Чувашии обсуждалась Виктором Вексельбергом и Михаилом Игнатьевым в ходе визита в Японию в составе официальной делегации России, напоминает пресс-служба Администрации Главы региона.

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Метки: Главное, Политика, Экономика, .

28.02.2017 | | Комментарии (1) | Версия для печати Версия для печати

Один комментарий на запись «Форум для инвестиций»

  1. Геннадий написал 28.02.2017 13:24

    «Возможность строительства теплиц на территории Чувашии обсуждалась Виктором Вексельбергом и Михаилом Игнатьевым в ходе визита в Японию» А может лучше такие серьезные вопросы рассматривать на месте -в Чувашии.

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