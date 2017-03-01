ГЭС в ожидании большой воды

На Чебоксарской ГЭС создана паводковая комиссия. Она начала работу в рамках подготовки станции к прохождению половодья-2017.

Как сообщает пресс-служба Чебоксарской ГЭС, предстоящее половодье ожидается непростым. На 20 февраля запасы воды в снежном покрове превышают норму в бассейнах как Чебоксарского водохранилища (на 22 проц.), так и расположенных выше Рыбинского и Горьковского водохранилищ (на 33 и 27 проц. соответственно). Процесс накопления снега во второй половине февраля и марте, как правило, продолжается, поэтому половодье ожидается достаточно высоким – его максимум прогнозируют на 20-е числа апреля.

До 1 апреля на предприятии должно быть выполнено свыше 40 организационно-технических мероприятий. Комиссия проверит оборудование, гидротехнические сооружения, здания, дренажные устройства, оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения. Все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования должны быть завершены до половодья, чтобы в период большой воды мощности ГЭС были использованы максимально. Паводковая комиссия будет также информировать население о прохождении большой воды и оперативно передавать всем заинтересованным организациям сведения о ее расходах, уровнях верхнего и нижнего бьефов.