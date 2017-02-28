Главное Контрольно-счетная палата Чувашии поделилась итогами и планами ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, ЭКОНОМНОСТЬ На недавней сессии Госсовета председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова, как то предусмотрено законом, доложила об итогах деятельности палаты за прошлый год и планах на нынешний. Однако беседу мы начали не с достигнутых результатов, а с «ликбеза». Ведь наверняка большинство наших читателей (вместе с автором этих строк) смутно представляют, чем занимается Контрольно-счетная палата, каковы ее полномочия.

– Есть внутренний государственный финансовый контроль, а есть внешний, – Светлана Ивановна привыкла все раскладывать по полочкам, объяснять в доступной форме. – Внутренний контроль осуществляют в первую очередь главные распорядители средств бюджета, это – региональные Минфин и казначейство, а также министерства и ведомства, через которые бюджетные деньги доходят до подведомственных им организаций. А внешний финансовый контроль действует на уровне законодательной власти. Его еще называют парламентским, так как контрольно-счетные палаты в регионах учреждаются парламентским органом, у нас – Госсоветом Чувашии. В наши полномочия входит контроль над средствами республиканского бюджета, которые могут тратиться как на уровне главных распорядителей, так и в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

Не менее важна и другая функция Контрольно-счетной палаты – оценивать финансовые законопроекты. К нам на экспертизу поступают законопроекты, связанные с расходованием средств республиканского бюджета, средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы проводим экспертизу – соответствуют ли они бюджетному законодательству. Вот и на сессии Госсовета прежде всего я сообщила о положительном заключении, вынесенном палатой обновленному бюджету Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Изменения, как вы уже знаете, связаны со значительными поступлениями средств из федеральной казны. Благодаря этому доходная часть республиканского бюджета на нынешний год увеличилась на 16,6 процента. Увеличилась и расходная часть на 20,6 процента. Значительная часть расходов бюджета – это расходы на реальный сектор экономики, повышение инвестиционной привлекательности региона, укрепление материально-технической базы здравоохранения, культуры, образования и другие важные направления. Основа нашей работы – контроль над эффективностью, результативностью и экономностью бюджетных трат.

– А если вернуться к проверкам получателей бюджетных денег, насколько упорядочен их контроль? Не получается ли, что структуры, в которые направляются значительные бюджетные вливания, постоянно проверяются всеми контролерами, в то время как остальные остаются без присмотра?

– Конечно, все ревизоры проводят контрольные мероприятия там, где больше бюджетных рисков, но действуем мы, не дублируя друг друга, а во взаимосвязи, чтобы осуществить глубокий контроль в разных ракурсах. Работаем на основе соглашений с Минфином, с казначейством, со всеми муниципальными контрольно-счетными органами, а также, заметьте, с правоохранительными органами.

Например, в ближайшее время совместно с федеральным казначейством начинаем проверку госпрограммы по содействию занятости населения. Казначейство проверит, как использовались федеральные деньги, мы – республиканские, так как программа софинансируется. Начнем с главного распорядителя – профильного министерства, наши контролеры будут работать там вместе, чтобы дважды не тревожить одно и то же учреждение. Хотя в министерстве, разумеется, проводился внутренний финансовый контроль, ну а палата должна оценить его качество и надежность. С муниципальными контрольно-счетными органами наши интересы тоже пересекаются, когда идет софинансирование из нескольких уровней бюджета. Таким образом, достигается согласованность действий и решение задачи, которую палата ставит перед собой, – охватить проверками как можно больше объектов.

– Какие наказания предусмотрены для финансовых нарушителей?

– С виновных, во-первых, взыскивается ущерб – это задача Контрольно-счетной палаты. В прошлом году в бюджет таким образом вернулось 6 миллионов «живых» денег. Механизм возврата сложный и длительный, поэтому первоочередная задача палаты – не допустить нарушений, предотвратить их. В докладе на сессии Госсовета я акцентировала внимание на том, что некоторые выявленные нарушители обратились в суд за получением отсрочки на погашение обязательств. И Фемида пошла им навстречу. Поэтому на контроле непогашенными у нас остается еще 6 миллионов.

– То есть виновные просто возвращают незаконно использованные бюджетные деньги – и только?

– Тут в конечном счете многое зависит и от правоохранительных органов. Со своей стороны палата передала им материалы по 9 плановым проверкам, осуществленным в прошлом году. В этих материалах, на наш взгляд, есть моменты, которым должны дать оценку правоохранители. С учетом же статистики прошлых лет в 2016 году два должностных лица были привлечены к уголовной ответственности. В первом случае виновный получил 4 года реального срока, но с отсрочкой наказания на 3 года. Во втором – на руководителя предприятия наложили уголовный штраф 40 тыс. руб. Интересно, что финансовое нарушение ему вменялось точно в такой же сумме.

– С какими жалобами граждане могут обратиться в Контрольно-счетную палату, и часто ли к вам апеллируют жители республики?

– Жалобы бывают, но далеко не все они по адресу. Мы рассматриваем только ситуации, в которых интересы граждан напрямую зависят от республиканского бюджета. Вот случай. Многодетной семье из района должны были предоставить жилье по программе «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике». Республиканский бюджет перевел муниципалитету 3 миллиона рублей на эти цели, а муниципалитет купил семье совершенно неприспособленный для проживания дом, не подключенный ни к газовой трубе, ни к линии электропередачи. Интересы республиканского бюджета палата защитила, вернув ему из казны муниципалитета эти миллионы. А теперь выступаем с позиции семьи, контролируя, чтобы она была обеспечена необходимым жильем.

– Как палата планирует свои проверки?

– Планируем в первую очередь исходя из поручений, которые нам дает Госсовет, предложений от Администрации Главы Чувашии и часть мероприятий намечаем самостоятельно. На сессии депутаты предложили ускорить проверку Чувашавтотранса. Изначально запланированная палатой на четвертый квартал, теперь она перенесена, с учетом последних событий, на второй. В последние два года это транспортное предприятие получало беспрецедентно большие государственные субсидии, в общей сложности более 210 млн. рублей – и вдруг многомесячные задержки по заработной плате, подтолкнувшие часть коллектива к несанкционированным действиям. Будем разбираться, насколько эффективно использовалось руководством Чувашавтотранса государственное имущество и тратились большие субсидии.

Есть предложение от одного депутата проверить зарплаты директоров учебных заведений – не завышены ли они? Что ж, проверим…

Так как в этом году на ремонт автомобильных дорог заложены немалые суммы – запланированы проверки этого направления, а также связанные с ремонтными работами в образовательных учреждениях.

– Какие объекты или программы в нынешнем году окажутся для вас самыми важными и ответственными?

– Конечно же, госпрограмма по переселению граждан из аварийного жилья, начатая по всей России в 2012 году. Она по объему средств очень большая и затрагивает широкие слои населения. Там много «рук», через которые проходят государственные деньги: республиканский Минстрой, муниципалитеты, подрядчики в образе строительных фирм или продавцов готового жилья. Мы уже проверили первый и второй этапы этой программы. При реализации второго этапа выявлено нарушение на 544 тыс. рублей. Согласитесь, это очень немного, исходя из того, что объем выделенных средств (из всех уровней бюджета) на втором этапе составил более миллиарда рублей. В этом году палата досконально проверит третий этап, ведь заключительный, четвертый, завершается 1 сентября, мы и его возьмем на контроль.

– Светлана Ивановна, а вы лично привнесли что-то свое в работу Контрольно-счетной палаты?

– Немного скорректировали мероприятия на этот год, поставив задачу заниматься не только расходной, но и доходной частью бюджета. Уже проводим мероприятия с контрольно-счетными органами муниципалитетов в части поступления неналоговых доходов от использования государственного и муниципального имущества. Это серьезный источник поступлений в казну, которому надо уделять должное внимание. Есть и другие наработки в этом направлении.

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