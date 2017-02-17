Старший вице-президент ОАО «РЖД»Валентин Гапанович: Чувашия один из ключевых партнеров объединения производителей железнодорожной техники

17 февраля в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в общем собрании некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), посвященном подведению итогов работы в 2016 году и планам на 2017 год.

Мероприятие прошло под председательством старшего вице-президента ОАО «РЖД», президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича. В собрании приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов, представители федеральных и региональных органов власти, руководители предприятий НП «ОПЖТ».

Открывая заседание, Валентин Гапанович отметил, что сегодня в стране вопросам совершенствования железнодорожной инфраструктуры уделяется огромное внимание. Партнерство федеральных, региональных органов власти и промышленных предприятий содействуют созданию современной доступной железнодорожной транспортной системы России. «Не могу не отметить сотрудничество с Чувашской Республикой, чьи предприятия активно участвуют в реализации крупнейших инфраструктурных проектов. Здесь присутствует Глава республики Михаил Игнатьев, чьё внимание к отрасли заслуживает огромного уважения. Уверен, в дальнейшем наше системное сотрудничество мы будем только укреплять», – сказал во вступительном слове Валентин Гапанович.

Михаил Игнатьев в своём докладе отметил, что в тесной кооперации с партнерами ОПЖТ сегодня работают 26 промышленных предприятий республики. За период с 2010 по 2016 годы чувашскими товаропроизводителями произведено и поставлено железнодорожной продукции, в том числе для нужд структурных подразделений ОАО «РЖД», на сумму более 120 млрд рублей. «Эти заказы гарантируют, что жители Чувашии – сотрудники промышленных предприятий будут обеспечены работой, будут создавать крепкие семьи, что создаются необходимые условия для самореализации молодёжи. Сегодня идёт реальная работа в рамках масштабного проекта — строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань, в котором предприятиям республики будет отведена значительная роль», — сказал Михаил Игнатьев.

Отметим, в этом году НП «ОПЖТ» будет отмечать своё десятилетие. Глава Чувашии пригласил провести в республике очередную региональную конференцию объединения, приуроченную этой дате. Валентин Гапанович вместе с членами президиума партнерства приглашение с удовольствием приняли.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики