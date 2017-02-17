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На сессии Госсовета Чувашии рассмотрен республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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МегаФон увеличил зону уверенного приема в Чувашии
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Частичное погашение задолженности по заработной плате работникам ГУП «Чувашавтотранс» начнется в ближайшее время
12:41 16.02.2017
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Проводится общественное обсуждение программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской городской агломерации»
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Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля
14:48 15.02.2017
Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов
14:28 15.02.2017
В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»
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Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
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    Главное, Политика
    Проблемы взяты на контроль

    Встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта позволила последним рассказать о проектах ОНФ и проблемах, с которыми они сталкиваются в ходе работы.
    Так, в рамках проекта «Комфортная городская среда», поведал сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Казаков, к принятию решений в области благоустройства дворовых территорий, городских зон отдыха привлекаются граждане. Проект «Генеральная уборка» подразумевает нанесение сельчанами и горожанами на интерактивную карту адресов несанкционированных свалок. А «Дорожная инспекция ОНФ» даст возможность органам власти понимать, какие именно автодороги, по мнению граждан, нуждаются в ремонте.
    Руководитель рабочей группы «Общество и власть, прямой диалог» Владислав Солдатов выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в «Чувашавтотрансе», отметил необходимость повышения прозрачности госзакупок и поделился опасениями относительно реализации проекта «Этническая Чувашия». Член регионального штаба Евгений Селиванов сообщил о продолжающейся в районах республики проверке эффективности работы физкультурно-­оздоровительных комплексов. Часто занятия в заявленное время не ведутся, а значит, бюджетные деньги расходуются неэффективно.
    Михаил Игнатьев с рядом предложений соглашался сразу: «Мы – за честные закупки», «Нельзя допускать неэффективного использования бюджетных средств», «Мы должны минимизировать риски, предпринимать упреждающие меры».
    Глава Чувашии поддержал руководителя рабочей группы «Социальная справедливость» Елену Доманову, которая говорила о необходимости проведения общественных слушаний при принятии решений об оптимизации медицинских организаций. Ею было предложено утвердить соответствующий порядок распоряжением Кабинета Министров. Изучить вопрос детально и в течение месяца разработать такой документ было поручено министру имущественных дел и юстиции Наталье Тимофеевой.
    «Мы работаем на общий результат, на благо людей. Объединив усилия, мы решим задачи, которые ставит перед нами Президент России Владимир Путин, разрешим проблемы, волнующие наших жителей», – сказал Михаил Игнатьев.

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    Метки: Главное, Политика, .

    17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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