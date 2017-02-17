Главное, Политика Проблемы взяты на контроль Встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта позволила последним рассказать о проектах ОНФ и проблемах, с которыми они сталкиваются в ходе работы.

Так, в рамках проекта «Комфортная городская среда», поведал сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Казаков, к принятию решений в области благоустройства дворовых территорий, городских зон отдыха привлекаются граждане. Проект «Генеральная уборка» подразумевает нанесение сельчанами и горожанами на интерактивную карту адресов несанкционированных свалок. А «Дорожная инспекция ОНФ» даст возможность органам власти понимать, какие именно автодороги, по мнению граждан, нуждаются в ремонте.

Руководитель рабочей группы «Общество и власть, прямой диалог» Владислав Солдатов выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в «Чувашавтотрансе», отметил необходимость повышения прозрачности госзакупок и поделился опасениями относительно реализации проекта «Этническая Чувашия». Член регионального штаба Евгений Селиванов сообщил о продолжающейся в районах республики проверке эффективности работы физкультурно-­оздоровительных комплексов. Часто занятия в заявленное время не ведутся, а значит, бюджетные деньги расходуются неэффективно.

Михаил Игнатьев с рядом предложений соглашался сразу: «Мы – за честные закупки», «Нельзя допускать неэффективного использования бюджетных средств», «Мы должны минимизировать риски, предпринимать упреждающие меры».

Глава Чувашии поддержал руководителя рабочей группы «Социальная справедливость» Елену Доманову, которая говорила о необходимости проведения общественных слушаний при принятии решений об оптимизации медицинских организаций. Ею было предложено утвердить соответствующий порядок распоряжением Кабинета Министров. Изучить вопрос детально и в течение месяца разработать такой документ было поручено министру имущественных дел и юстиции Наталье Тимофеевой.

«Мы работаем на общий результат, на благо людей. Объединив усилия, мы решим задачи, которые ставит перед нами Президент России Владимир Путин, разрешим проблемы, волнующие наших жителей», – сказал Михаил Игнатьев.

Метки: Политика, Михаил Игнатьев.



Метки: Главное A A A