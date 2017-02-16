На сессии Госсовета Чувашии рассмотрен республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в очередной пятой сессии Государственного Совета Чувашской Республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина отметила, что в соответствии с законом республиканский бюджет Чувашской Республики на 2017 год увеличивается по доходам в целом на 5821,8 млн рублей. Наибольшие суммы из этих средств будут направлены на поддержку сельского хозяйства, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, на жилищное строительство, дорожное хозяйство и социальное обеспечение.

В целом расходы республиканского бюджета Чувашской Республики увеличиваются на 2017 год на 7219,9 млн рублей. В расходной части бюджета предусматриваются средства на развитие промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности региона – 1459,9 млн рублей. С учётом вносимых изменений параметры республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год составят: по доходам 40955,7 млн рублей (рост против первоначально утвержденных назначений на 16,6%, или на 5821,8 млн рублей), по расходам – 42278,8 млн рублей (рост – на 20,6%, или на 7219,9 млн рублей). Дефицит республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год планируется в объёме 1323,1 млн рублей. Государственный долг Чувашской Республики на 2017 год против плановых назначений снижается на 12,5%.

В рамках рассмотрения законопроекта депутатами Госсовета различных фракций были подняты вопросы, касающиеся ситуации на предприятии «Чувашавтотранс», изменения тарифов на утилизацию и вывоз мусора.

Комментируя ситуацию на «Чувашавтотранс», Глава Чувашии почеркнул, что основной причиной неудовлетворительных результатов стало неэффективное управление со стороны менеджмента предприятия. «Организация ведёт коммерческую деятельность и должна за счёт собственных ресурсов своевременно выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Есть люди, которые за счёт сотрудников, с помощью провокаций, пытаются действовать в своих собственных интересах. В настоящее время ситуация на «Чувашавтотранс» находится под контролем Правительства республики. Приняты решения о выделении субсидии на погашение части долгов по зарплате, идёт работа по финансовому оздоровлению», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии также опроверг сведения о том, что Правительство Чувашии хочет переложить тарифы по вывозу мусора на население. «Не надо вводить людей в заблуждение. Все тарифы согласовываются с федеральной службой по тарифам. В общей стоимости оказанных услуг ЖКХ стоимость вывоза ТБО составляет максимум 1,5%. Слухи и сплетни распространяют перевозчики, которые сваливая мусор в овраги, нарушая закон, привыкли получать огромную прибыль. Необходимо понимать, что порядок на этом рынке – это вопрос экологической безопасности, который напрямую касается каждого жителя республики», – отметил Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики