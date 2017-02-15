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15:13 15.02.2017
Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля
14:48 15.02.2017
Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов
14:28 15.02.2017
В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»
16:26 14.02.2017
Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
16:25 14.02.2017
В Чувашии 2 дня ожидаются снегопады. Дорожная техника работает в усиленном режиме
13:38 13.02.2017
С 22 по 26 февраля музей В.И. Чапаева в Чебоксарах можно будет посетить бесплатно
11:31 13.02.2017
В Чебоксарах отметили Всероссийский день зимних видов спорта
15:10 11.02.2017
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В «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии
11:31 10.02.2017
Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта
11:14 10.02.2017
Чувашия получит аппараты искусственной вентиляции легких для детской паллиативной медицины
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Главное, Культура
Репертуар

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
26 февраля (днем). Театр ГОДО. «Доктор Лев» (0+),
(вечером). А. Гельман «Скамейка» (16+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.
ЧУВАШСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
21 февраля. Зал филармонии. Его величество орган. Музыка И. Баха, Ф. Пуленка и С. Рахманинова. Солисты – народный артист России Рубин Абдуллин (орган, Казань), Юрий Трепов (фортепьяно, Чебоксары). Дирижеры Морис и Наталья Яклашкины (12+). Начало в 18.30.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
21 февраля. «Без тебя с тобой» (16+).
22 февраля. «Соперники» (12+).
25 февраля
«Наследство дедушки из Чикаго» (16+).
26 февраля. «Женись, сынок, женись» (12+).
Начало в 18.30.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
22 февраля. Отдел русского и зарубежного искусства. Музейно-педагогическая программа «Музейная среда» (6+).
22 февраля. «Черный Пруд»: как все начиналось». Открытие выставки нижегородского андеграунда из коллекции ЧГХМ. К 30-летию творческого объединения «Черный Пруд» (12+).
25 февраля. Отдел русского и зарубежного искусства. Акция «Особняк – исполком – галерея», посвященная 105-летнему «ефремовскому особняку», чебоксарской старине и стилю модерн (12+).
26 февраля. Отдел русского и зарубежного искусства. Студия семейного эстетического досуга «Азбука искусства» (0+).
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
22 февраля. Акция «В театр – за 100 рублей!»
Б. Вахтин «Синяя-синяя речка» (12+).
24 февраля. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (12+).
25 февраля. Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).
26 февраля (днем). Г. Латышева «Крошка Енот» (0+),
(вечером). А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР КУКОЛ
21 февраля. Малый зал. О. Тургай «Здравствуй, боярыня Масленица!» (6+). Начало в 12.00.
22 февраля (вечером). Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством + Масленица» (12+).
23 февраля. Е. Ганопольская «Петушок – золотой гребешок + Масленица» (0+).
24 февраля. В. Швембергер «Машенька и Медведь + Масленица» (0+).
25 февраля. Т. Габбе по Ш. Перро «Золушка + Масленица» (0+).
26 февраля. К. Чуковский «Муха-Цокотуха + Масленица» (0+).
Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.
ФИЛАРМОНИЯ
25 февраля. Концертный зал.
Н. Птушкина «Женитесь на мне» с участием Ларисы Удовиченко, Олеси Железняк и Сергея Колесникова (12+). Начало в 18.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
21 февраля. Ю. Лоттин, Э. Портер «Поллианна» (6+). Начало в 14.00.
23 и 25 февраля. В к/т «СЕСПЕЛЬ». Акция «В театр – с папой!» В. Орлов «Золотой цыпленок» (0+). Начало в 12.00.
25 февраля (вечером). Н. Сидоров «Чебоксарская невеста 20 лет спустя» (16+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
20 и 24 февраля. «Его Величество Букварь» (6+).
Начало 20 февраля в 12.00, 24 февраля – в 13.00.
21 февраля. Вурнары. «Веселый снегопад» (6+).

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Метки: Главное, Культура, .

15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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