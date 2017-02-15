КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

26 февраля (днем). Театр ГОДО. «Доктор Лев» (0+),

(вечером). А. Гельман «Скамейка» (16+).

Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.

ЧУВАШСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

21 февраля. Зал филармонии. Его величество орган. Музыка И. Баха, Ф. Пуленка и С. Рахманинова. Солисты – народный артист России Рубин Абдуллин (орган, Казань), Юрий Трепов (фортепьяно, Чебоксары). Дирижеры Морис и Наталья Яклашкины (12+). Начало в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

21 февраля. «Без тебя с тобой» (16+).

22 февраля. «Соперники» (12+).

25 февраля

«Наследство дедушки из Чикаго» (16+).

26 февраля. «Женись, сынок, женись» (12+).

Начало в 18.30.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

22 февраля. Отдел русского и зарубежного искусства. Музейно-педагогическая программа «Музейная среда» (6+).

22 февраля. «Черный Пруд»: как все начиналось». Открытие выставки нижегородского андеграунда из коллекции ЧГХМ. К 30-летию творческого объединения «Черный Пруд» (12+).

25 февраля. Отдел русского и зарубежного искусства. Акция «Особняк – исполком – галерея», посвященная 105-летнему «ефремовскому особняку», чебоксарской старине и стилю модерн (12+).

26 февраля. Отдел русского и зарубежного искусства. Студия семейного эстетического досуга «Азбука искусства» (0+).

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

22 февраля. Акция «В театр – за 100 рублей!»

Б. Вахтин «Синяя-синяя речка» (12+).

24 февраля. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (12+).

25 февраля. Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).

26 февраля (днем). Г. Латышева «Крошка Енот» (0+),

(вечером). А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ

21 февраля. Малый зал. О. Тургай «Здравствуй, боярыня Масленица!» (6+). Начало в 12.00.

22 февраля (вечером). Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством + Масленица» (12+).

23 февраля. Е. Ганопольская «Петушок – золотой гребешок + Масленица» (0+).

24 февраля. В. Швембергер «Машенька и Медведь + Масленица» (0+).

25 февраля. Т. Габбе по Ш. Перро «Золушка + Масленица» (0+).

26 февраля. К. Чуковский «Муха-Цокотуха + Масленица» (0+).

Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.

ФИЛАРМОНИЯ

25 февраля. Концертный зал.

Н. Птушкина «Женитесь на мне» с участием Ларисы Удовиченко, Олеси Железняк и Сергея Колесникова (12+). Начало в 18.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

21 февраля. Ю. Лоттин, Э. Портер «Поллианна» (6+). Начало в 14.00.

23 и 25 февраля. В к/т «СЕСПЕЛЬ». Акция «В театр – с папой!» В. Орлов «Золотой цыпленок» (0+). Начало в 12.00.

25 февраля (вечером). Н. Сидоров «Чебоксарская невеста 20 лет спустя» (16+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

20 и 24 февраля. «Его Величество Букварь» (6+).

Начало 20 февраля в 12.00, 24 февраля – в 13.00.

21 февраля. Вурнары. «Веселый снегопад» (6+).