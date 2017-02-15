Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

«Правительство республики приняло решение о предоставлении субсидии на погашение части долгов по заработной плате сотрудникам предприятия «Чувашавтотранс». Надо отметить – непростую обстановку на этом предприятии усугубила деятельность предыдущего руководителя организации. Чтобы заработать дешевый авторитет, без всяких на то оснований и необходимых согласований им была в 1,5 раза увеличена заработная плата сотрудников. Это решение было принято в условиях уже существовавших долгов. Выручка предприятия не увеличилась. Очевидно, что такое решение только осложнило положение на предприятии. В законности этих действий Минтранс и Минюст Чувашии должны разобраться».