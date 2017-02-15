Главное Опять метель ГОРЯЧИЕ ДЕНЬКИ ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ + Фоторепортаж Как и обещали синоптики, в ночь на 14 февраля Чувашию накрыли снегопады. Практически с первых минут ненастья дорожные службы на территории республики перешли на усиленный режим работы.

По данным Центра управления производством Чувашупрдор, вчера, 14 февраля, на уборку от снега автомобильных дорог в республике вышло около 360 единиц дорожной техники. В Чебоксарах, по информации АО «Дорэкс», в ночь с 13 на 14 февраля в уборке города было задействовано около 90 единиц спецтехники. Они обрабатывали проезжую часть и тротуары противогололедными материалами, очищали дороги и тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. Для вывоза снега дополнительно было привлечено около 40 единиц дорожной техники сторонних организаций. За ночь самосвалы совершили около 265 рейсов и вывезли с улиц города почти 4 тысячи кубометров снега.

Вчера днем на чебоксарских магистралях было задействовано около ста комбинированных дорожных машин, тракторов МТЗ, снегопогрузчиков, автогрейдеров, роторов и самосвалов. Вместе с техникой работали около 120 дорожных рабочих.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки с метелями продержатся на территории республики еще как минимум сутки. Наиболее сильные снегопады ожидаются в Ядринском, Красночетайском, Шумерлинском и Порецком районах, а в Чебоксарах может выпасть до 60 проц. февральской нормы осадков. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим и не создавать препятствий для работы дорожников. Фоторепортаж Олега МАЛЬЦЕВА:





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