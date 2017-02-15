ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:26 14.02.2017
Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
16:25 14.02.2017
В Чувашии 2 дня ожидаются снегопады. Дорожная техника работает в усиленном режиме
13:38 13.02.2017
С 22 по 26 февраля музей В.И. Чапаева в Чебоксарах можно будет посетить бесплатно
11:31 13.02.2017
В Чебоксарах отметили Всероссийский день зимних видов спорта
15:10 11.02.2017
 1
В «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии
11:31 10.02.2017
Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта
11:14 10.02.2017
Чувашия получит аппараты искусственной вентиляции легких для детской паллиативной медицины
12:42 09.02.2017
Чувашский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
17:35 08.02.2017
 3
Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
14:38 08.02.2017
Девятиклассница из Чебоксар заняла первое место во Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
Опять метель

Весь день на дорогах Чебоксар работали около 100 единиц спецтехники. Фото Олега МАЛЬЦЕВА

ГОРЯЧИЕ ДЕНЬКИ ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

+ Фоторепортаж

Как и обещали синоптики, в ночь на 14 февраля Чувашию накрыли снегопады. Практически с первых минут ненастья дорожные службы на территории республики перешли на усиленный режим работы.
По данным Центра управления производством Чувашупрдор, вчера, 14 февраля, на уборку от снега автомобильных дорог в республике вышло около 360 единиц дорожной техники. В Чебоксарах, по информации АО «Дорэкс», в ночь с 13 на 14 февраля в уборке города было задействовано около 90 единиц спецтехники. Они обрабатывали проезжую часть и тротуары противогололедными материалами, очищали дороги и тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. Для вывоза снега дополнительно было привлечено около 40 единиц дорожной техники сторонних организаций. За ночь самосвалы совершили около 265 рейсов и вывезли с улиц города почти 4 тысячи кубометров снега.
Вчера днем на чебоксарских магистралях было задействовано около ста комбинированных дорожных машин, тракторов МТЗ, снегопогрузчиков, автогрейдеров, роторов и самосвалов. Вместе с техникой работали около 120 дорожных рабочих.
По прогнозам синоптиков, обильные осадки с метелями продержатся на территории республики еще как минимум сутки. Наиболее сильные снегопады ожидаются в Ядринском, Красночетайском, Шумерлинском и Порецком районах, а в Чебоксарах может выпасть до 60 проц. февральской нормы осадков. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим и не создавать препятствий для работы дорожников.

Фоторепортаж Олега МАЛЬЦЕВА:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, , .

15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 82 queries in 0,847 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев