Программы для развития

Вчера Михаил Игнатьев провел заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в ходе которого рассмотрены паспорта программ, определяющих качество жизни в регионе.

Вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин представил паспорт приоритетной программы «Международная кооперация и экспорт». Она будет реализована в 2017–2025 годах, и уже к 2018 году комплексом государственных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки должно быть охвачено не менее 240 компаний-экспортеров. В результате реализации программы, в частности, объем экспорта продукции должен вырасти в 2,7 раза, а машиностроительной продукции – в 4,1 раза.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов представил паспорта приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.