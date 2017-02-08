КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

14 февраля. Мужской хор «АРТИКЛЬ» с концертной программой «О чем поют мужчины..» (6+). Начало в 19.00.

18 февраля. Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+). Начало в 15.00.

19 февраля. Театр ГОДО. «Лис и Кролик» (0+). Начало в 11.00.

ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

15-17 февраля. «Веселый снегопад» (6+).

Начало 15 февраля в 15.00, 16 и 17 февраля – в 13.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

14 февраля

«Дон Жуан – жертва страсти безнадежной» (16+).

15 февраля

«Во мне душа Пихампара» (12+).

16 февраля

«В деревне» (12+).

17 февраля

«Константин Иванов» (12+).

18 февраля

«Деньги глаза слепят» (12+).

19 февраля

«Потерявшие сон» (12+).

Начало в 18.30.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

15 февраля

М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).

16 февраля

Ж. Ануй «Орфей и Эвридика» (16+).

17 февраля

Н. Гоголь «Женитьба» (12+).

18 февраля (днем)

Московский независимый театр. «Малыш и Карлсон» (0+),

(вечером)

«Мужики не танцуют стриптиз» (18+).

19 февраля (днем)

Е. Тараховская «По щучьему велению» (0+),

(вечером)

Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

15 февраля

Г. Доницетти «Любовный напиток» (12+). На снимке (opera21.ru).

17 февраля

Концерт к 85-летию симфонического оркестра памяти заслуженного деятеля искусств России, заслуженного артиста России и Чувашии Захара Шапиро (0+).

Начало в 18.30.

19 февраля

П. Чайковский «Лебединое озеро» (0+).

Начало в 17.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

14 февраля (днем). Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+).

14 февраля. Малый зал. О. Тургай «Ален Делон» (12+).

15 февраля. Премьера! А. Пушкин, В. Пектеев «Капитанская дочка» (12+). Начало в 14.00.

16 февраля (днем). Малый зал. Е. Шашин, Е. Муравьев «Иван-царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги» (0+).

17 февраля (днем). Г.Х. Андерсен, А. Анатольева «Снежная королева» (0+).

18 февраля. С. Белов «Мамуля» (16+).

Начало днем в 13.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ

17 февраля (вечером). Л. Ралчев «Волк и семеро козлят» (0+) – на снимке.

18 февраля. «Репка» (0+).

19 февраля. С. Маршак «Теремок» (0+).

Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.