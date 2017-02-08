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17:35 08.02.2017
Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
14:38 08.02.2017
Девятиклассница из Чебоксар заняла первое место во Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева
13:09 08.02.2017
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин
13:51 07.02.2017
В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке
13:46 07.02.2017
 1
Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры
18:21 06.02.2017
Кадет попал «в зону поражения»
14:12 06.02.2017
Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Михаил Резников освобожден от занимаемой должности
11:26 06.02.2017
В Чувашии идёт подготовка к самой масштабной лыжной гонке «Лыжня России-2017»
11:23 05.02.2017
 1
Михаил Игнатьев: многодетным семьям необходимо оказывать всяческое содействие
11:20 05.02.2017
 1
Чувашия один из лидеров ПФО по привлечению субсидий в агропромышленный комплекс
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Главное, Культура
Репертуар

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
14 февраля. Мужской хор «АРТИКЛЬ» с концертной программой «О чем поют мужчины..» (6+). Начало в 19.00.
18 февраля. Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+). Начало в 15.00.
19 февраля. Театр ГОДО. «Лис и Кролик» (0+). Начало в 11.00.
ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
15-17 февраля. «Веселый снегопад» (6+).
Начало 15 февраля в 15.00, 16 и 17 февраля – в 13.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
14 февраля
«Дон Жуан – жертва страсти безнадежной» (16+).
15 февраля
«Во мне душа Пихампара» (12+).
16 февраля
«В деревне» (12+).
17 февраля
«Константин Иванов» (12+).
18 февраля
«Деньги глаза слепят» (12+).
19 февраля
«Потерявшие сон» (12+).
Начало в 18.30.
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
15 февраля
М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).
16 февраля
Ж. Ануй «Орфей и Эвридика» (16+).
17 февраля
Н. Гоголь «Женитьба» (12+).
18 февраля (днем)
Московский независимый театр. «Малыш и Карлсон» (0+),
(вечером)
«Мужики не танцуют стриптиз» (18+).
19 февраля (днем)
Е. Тараховская «По щучьему велению» (0+),
(вечером)
Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
15 февраля
Г. Доницетти «Любовный напиток» (12+). На снимке (opera21.ru).
17 февраля
Концерт к 85-летию симфонического оркестра памяти заслуженного деятеля искусств России, заслуженного артиста России и Чувашии Захара Шапиро (0+).
Начало в 18.30.
19 февраля
П. Чайковский «Лебединое озеро» (0+).
Начало в 17.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
14 февраля (днем). Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+).
14 февраля. Малый зал. О. Тургай «Ален Делон» (12+).
15 февраля. Премьера! А. Пушкин, В. Пектеев «Капитанская дочка» (12+). Начало в 14.00.
16 февраля (днем). Малый зал. Е. Шашин, Е. Муравьев «Иван-царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги» (0+).
17 февраля (днем). Г.Х. Андерсен, А. Анатольева «Снежная королева» (0+).
18 февраля. С. Белов «Мамуля» (16+).
Начало днем в 13.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР КУКОЛ
17 февраля (вечером). Л. Ралчев «Волк и семеро козлят» (0+) – на снимке.
18 февраля. «Репка» (0+).
19 февраля. С. Маршак «Теремок» (0+).
Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.

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Метки: Главное, Культура, .

08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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