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Универсальная электронная карта уходит, но свои пять лет отработает

ЧАО, УЭК!

С 1 января в России прекращен выпуск универсальных электронных карт (УЭК). Эта карта, как известно, сочетает в себе документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Еще она является документом, удостоверяющим права на получение целого ряда государственных и муниципальных услуг. Также при помощи УЭК можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Так вот, все это продолжает работать, пока у каждого индивидуального владельца УЭК не истечет срок ее действия, сообщили журналистам на брифинге в Доме правительства.
Всего в Чувашии за четыре года действия данного проекта было выдано 17386 электронных карт, каждая сроком на пять лет. «Любая карта, выданная до 31 декабря 2016 года, может применяться до истечения срока ее действия», – подчеркнул в ходе брифинга руководитель Мининформполитики Чувашии Александр Иванов.
УЭК по-прежнему принимается и в медицинских организациях республики, заверила журналистов республиканский министр здравоохранения Алла Самойлова. По ее словам, пользователи универсальной электронной карты имеют также бумажные или пластиковые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Но на всякий случай каждый житель Чувашии, владеющий УЭК, может узнать, застрахован ли он в системе ОМС через Интернет в своем «Личном кабинете застрахованного лица», или позвонив по телефону 8-800-770-09-55, заметил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики Вячеслав Александров.
С заявлением по данному вопросу выступила и пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Чувашии, где говорится: «В универсальной электронной карте содержится СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, имеющийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования каждого гражданина Российской Федерации – «СЧ»). В связи с упразднением УЭК проблем у граждан не возникнет, так как страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с номером СНИЛС выдано каждому. В случае утраты свидетельство может быть изготовлено и выдано гражданину сразу же при обращении».
Универсальной картой по-прежнему можно воспользоваться при оплате проезда в троллейбусах Чебоксар и Новочебоксарска, на пассажирском транспорте «Чувашавтотранс» и в городских маршрутных такси Новочебоксарска и Чебоксар, а также в пригородных маршрутных такси Чебоксар (где есть соответствующие терминалы). Здесь даже получается некоторая экономия.
Продолжит функционировать на УЭК и электронная подпись ее пользователя для необходимого документооборота. Ну а чтобы убедиться, что все здесь в порядке, достаточно позвонить на «горячую линию» по телефону 56-54-99. Или обратиться по адресу: Чебоксары, ул. Калинина, 112, БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии.

СПРАВКА «СЧ»
По данным ООО «Единая транспортная карта», в 2016 году при помощи УЭК было совершено 228,7 тысячи поездок общественным автотранспортом. В том числе: в чебоксарских троллейбусах – 211,0 тысячи поездок, в транспорте ГУП «Чувашавтотранс» – 11,8 тысячи поездок, в новочебоксарских троллейбусах – 3,1 тысячи поездок, в маршрутках Чебоксар и Новочебоксарска – 2,8 тысячи поездок.
Напомним, что при оплате электронной картой стоимость проезда в городском общественном транспорте снижается на 1 рубль, а на пригородном транспорте – на 30 копеек за каждый километр.

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Метки: Главное, .

26.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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