КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
23 января. Романс вчера, сегодня и всегда (6+).
25 января. Вечер песен и стихов Владимира Высоцкого (6+).
28 января (днем)
Дуэт-театр марионеток «Вито». «Дом для кукол» (0+),
(вечером)
«Разрешите представиться, Маяковский…» (12+).
29 января (днем)
Театр ГОДО. «Доброе золото» (0+),
(вечером). Гастроли! г. Самара.
Моноспектакль по пьесе М. Павлова «Молоток» (16+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00. ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
24 января
«Баба Шанель» (12+).
25 января
«Во мне душа Пихампара» (16+).
26 января
«Женись, сынок, женись» (12+).
27 января
«Константин Иванов» (12+).
28 января
«Наследство дедушки из Чикаго» (16+).
29 января
«Соперники» (12+).
Начало в 18.30. РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
25 января. А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).
26 января. Ф. Достоевский «Преступление и наказание» (16+).
27 января. Д. Фо «Не играйте с архангелами» («Блондинка») (16+).
28 января. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).
29 января (днем). В. Илюхов «Молодильные яблоки» (6+).
(вечером). Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30. ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
25 января. П. Чайковский «Евгений Онегин» (6+).
27 января. М. Мусоргский «Борис Годунов» (12+).
28 января (днем). Школа юного театрала. Э. Григ
«Пер Гюнт» (0+).
29 января (днем). Э. Колмановский «Белоснежка и семь гномов» (0+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30. ТЕАТР КУКОЛ
27 и 28 января. С. Дорожко «Спящая красавица» (0+).
29 января. К. Чуковский «Муха-цокотуха» (0+).
Начало в 10.30 и 13.00. ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
23-28 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 13.00.
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