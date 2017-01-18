КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

23 января. Романс вчера, сегодня и всегда (6+).

25 января. Вечер песен и стихов Владимира Высоцкого (6+).

28 января (днем)

Дуэт-театр марионеток «Вито». «Дом для кукол» (0+),

(вечером)

«Разрешите представиться, Маяковский…» (12+).

29 января (днем)

Театр ГОДО. «Доброе золото» (0+),

(вечером). Гастроли! г. Самара.

Моноспектакль по пьесе М. Павлова «Молоток» (16+).

Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

24 января

«Баба Шанель» (12+).

25 января

«Во мне душа Пихампара» (16+).

26 января

«Женись, сынок, женись» (12+).

27 января

«Константин Иванов» (12+).

28 января

«Наследство дедушки из Чикаго» (16+).

29 января

«Соперники» (12+).

Начало в 18.30.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

25 января. А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).

26 января. Ф. Достоевский «Преступление и наказание» (16+).

27 января. Д. Фо «Не играйте с архангелами» («Блондинка») (16+).

28 января. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).

29 января (днем). В. Илюхов «Молодильные яблоки» (6+).

(вечером). Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

25 января. П. Чайковский «Евгений Онегин» (6+).

27 января. М. Мусоргский «Борис Годунов» (12+).

28 января (днем). Школа юного театрала. Э. Григ

«Пер Гюнт» (0+).

29 января (днем). Э. Колмановский «Белоснежка и семь гномов» (0+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ

27 и 28 января. С. Дорожко «Спящая красавица» (0+).

29 января. К. Чуковский «Муха-цокотуха» (0+).

Начало в 10.30 и 13.00.

ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

23-28 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).

Начало в 13.00.