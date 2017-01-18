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16:01 18.01.2017
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15:38 18.01.2017
В Крещенскую ночь работа автобусов в Чебоксарах будет продлена
15:53 17.01.2017
Лана Прусакова одержала третью подряд победу на этапах Кубка России по фристайлу
12:57 16.01.2017
Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
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КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
23 января. Романс вчера, сегодня и всегда (6+).
25 января. Вечер песен и стихов Владимира Высоцкого (6+).
28 января (днем)
Дуэт-театр марионеток «Вито». «Дом для кукол» (0+),
(вечером)
«Разрешите представиться, Маяковский…» (12+).
29 января (днем)
Театр ГОДО. «Доброе золото» (0+),
(вечером). Гастроли! г. Самара.
Моноспектакль по пьесе М. Павлова «Молоток» (16+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
24 января
«Баба Шанель» (12+).
25 января
«Во мне душа Пихампара» (16+).
26 января
«Женись, сынок, женись» (12+).
27 января
«Константин Иванов» (12+).
28 января
«Наследство дедушки из Чикаго» (16+).
29 января
«Соперники» (12+).
Начало в 18.30.
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
25 января. А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).
26 января. Ф. Достоевский «Преступление и наказание» (16+).
27 января. Д. Фо «Не играйте с архангелами» («Блондинка») (16+).
28 января. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (12+).
29 января (днем). В. Илюхов «Молодильные яблоки» (6+).
(вечером). Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
25 января. П. Чайковский «Евгений Онегин» (6+).
27 января. М. Мусоргский «Борис Годунов» (12+).
28 января (днем). Школа юного театрала. Э. Григ
«Пер Гюнт» (0+).
29 января (днем). Э. Колмановский «Белоснежка и семь гномов» (0+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ТЕАТР КУКОЛ
27 и 28 января. С. Дорожко «Спящая красавица» (0+).
29 января. К. Чуковский «Муха-цокотуха» (0+).
Начало в 10.30 и 13.00.
ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
23-28 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 13.00.

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18.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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