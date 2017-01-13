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    Главное, Семья
    Родные брат и сестра встретились спустя 50 лет

    НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

    В последнем номере прошлого года мы рассказали удивительную историю о том, как житель Алатырского района Валерий Алешев отыскал свою сестренку, с которой был разлучен 50 лет назад («Через годы, через расстояния…» 30.12.2016). Как только Алена Юшина (в девичестве Меринова) узнала о том, что у нее в Чувашии есть родной брат, на следующий же день купила билет на поезд.
    31 декабря жительница города Ангарск Иркутской области отправилась на малую родину своего отца, которого, увы, не знала. 2 января в Канаше состоялась долгожданная встреча брата и сестры. На Рождество Алена и Валерий приехали в Чебоксары и, несмотря на крепкий мороз, прогулялись к монументу Матери, а заодно поделились своей радостью с корреспондентом «Советской Чувашии».
    – А мне не холодно, – сказала хрупкая на вид Алена, прижимаясь плечом к брату, кстати, очень похожему на нее. – Недаром в Сибири родилась!
    Каким же долгим был ее путь!.. Из Восточной Сибири в Чувашию ехать немало – почти три дня. Так что Новый год Алена встретила в поезде. За это время перед ее глазами пролетели полвека жизни. А сколько всего случилось только за последний месяц…
    Напомним нашим читателям, эта история началась в 60-е годы. Уроженец села Большое Чеменево Батыревского района Леонид Алешев приехал из Чувашии в Иркутскую область работать лесничим и обзавелся семьей. Вместе с супругой Зинаидой они жили в селе Червянка Чунского района, трудились, воспитывали троих сыновей. Старшему сыну Валерию было девять лет, когда в семье намечалось прибавление. Однако роды оказались тяжелыми. 19 января 1967 года Зинаида Андреевна в фельдшерско-акушерском пункте родила двойняшек – девочку и мальчика. Но, увы, сынок умер. Не перенесла операции и мать.
    По словам Валерия, это было тяжелое время для всей семьи. Он был в школе, когда узнал, что мамы больше нет. Мальчик сильно болел. И сестричку так и не увидел. После трагедии маленькую Аленку, такое имя придумали ей старшие братья, отправили в иркутский дом малютки. А спустя год не выдержало сердце и главы семьи Леонида Алешева. Осиротевших мальчиков забрала к себе в Чувашию бабушка. Судьба у них сложилась по-разному. Валерий со своей семьей живет в поселке Киря Алатырского района, сейчас у него двое взрослых детей и три внука. Работал лесорубом, трактористом-трелевщиком, теперь – машинист бульдозера. Средний брат Миша уехал жить и работать в Хакасию, а вот младший Андрей пропал без вести.
    Новорожденную Аленку удочерила одна бездетная пара. Супруги Мериновы души не чаяли в малышке, заботились о ней и любили как свою родную. Не хватало только девочке братьев и сестер.
    – Помню, в детстве частенько напевала маме песенку «У меня сестренки нет, у меня братишки нет…» – вспомнила Алена. – Я ведь не знала, что приемная.
    Но будто злая судьба преследовала Аленку, желая оставить-таки ее сиротой. Когда она уже вышла замуж, ушли из жизни приемные родители, один за другим, как и родные мать и отец. Тогда случайно от какой-то соседки Алена узнала о себе правду. Но как найти семью и нужно ли ее искать, Алена не знала, как и то, при каких обстоятельствах ее оставили в доме малютки…
    – Мы хотели искать Алену, но не решались, не знали, как повернулась ее судьба, стоит ли вмешиваться в ее жизнь, поймет ли она нас, – рассказал о своих сомнениях Валерий. – Но чем старше становился, тем больше хотелось найти сестренку, а вдруг ей нужна помощь. Вместе с двоюродной сестрой Зоей Никитиной, она работает в газете «Чебоксарские новости», стали искать, звонить, наводить справки. И после Зоиной статьи в Ангарской газете «Время», где были указаны все наши данные, я наконец-то дождался заветного звонка…
    – Первое, что я услышала, когда подъезжала на станцию в Канаше, было громкое дружное «А-ле-на! А-ле-на!». Пассажиры все удивлялись, что за важного человека так встречают, а у меня сердце замирало от волнения, – призналась Алена. – У меня и вправду было ощущение, что приехала домой. Такой душевной встречи я никогда не забуду: обнимались, целовались, плакали вместе. Я и не знала, что у меня так много родственников в Батыревском районе, откуда родом отец, его до сих пор вспоминают там добрым словом, поют песни, которые он любил. Ну а дома меня ждут муж, сын, дочь, внучка. Обязательно покажу им фотографии, расскажу о чувашской родне. А как за меня там сейчас переживают мои коллеги в детском саду, где я работаю. Когда узнали мою историю, всем коллективом ревели. Кажется, что такое бывает только в сказке, словами всего не передать…
    На днях Алена уже уехала в Ангарск. Но теперь свою сестру мечтает увидеть и брат из Хакасии, так что впереди еще одна волнительная встреча. А может, и не одна. Валерий и Алена во что бы то ни стало решили побывать в поселке Сосновые Родники Иркутской области. Там родилась Алена. Там похоронены их мама и папа.

    Фото автора и из семейного архива Валерия Алешева
    ? Пока Алена гостила у брата, побывала в Батыревском и Алатырском районах и в столице Чувашии. И везде ее гостеприимно встречали родные.
    ? Когда Валерка (он в середине) был маленьким, частенько напевал любимую песню родителей «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги».

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    Метки: Главное, Семья, .

    13.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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