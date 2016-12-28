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Главное, Семья
Брат отыскал сестру спустя 50 лет

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…

В конце осени в телевизионной передаче «Жди меня» житель Алатырского района Валерий Алешев рассказал о поисках родной сестры, которую почти сразу после рождения отдали в дом малютки. А на днях из города Ангарска пришла добрая весть – сестричка Аленка жива и мечтает встретиться с братом.
Трагическая история произошла в этой семье 50 лет назад. Валерка вместе с двумя братишками, отцом и матерью жили в глубинке Чунского района Иркутской области. Папа Леонид родом из села Большое Чеменево Батыревского района приехал сюда работать лесничим и обзавелся семьей.
Валере было 9 лет, когда в семье намечалось прибавление. Но роды оказались тяжелыми. В январе 1967 года мама Зинаида родила двойняшек – девочку и мальчика, который, к сожалению, умер. Не перенесла сложной операции и сама Зинаида. После трагедии маленькую Аленку, такое имя придумали сестричке братья, отправили в иркутский дом малютки. А спустя год не выдержало сердце и главы семьи Леонида Алешева. Осиротевших мальчишек забрала к себе в Чувашию бабушка. Судьба у ребят сложилась по-разному. Валера со своей семьей живет в поселке Киря Алатырского района, средний брат Миша уехал жить и работать в Хакасию, а вот младший Андрей пропал без вести.
– Алену мы давно искали, – рассказала двоюродная сестра Валерия Зоя Никитина. – Не раз подавали заявку в передачу «Жди меня», но там столько желающих найти своих родных, что мы не могли пробиться, но в этом году получилось. Валера выступил в телеэфире, а я написала статью об истории семьи Алешевых, которую опубликовали в одной из газет Иркутской области… А 16 декабря произошло настоящее чудо – Алена сама позвонила нам и сказала по телефону: «Встречайте 2 января в Канаше!» Чтобы встреча состоялась, ведь на проезд до Чувашии требуются немалые средства, многие добрые люди – уроженцы села Большое Чеменево помогли нам. Это Алешевы, Капитоновы, Медведевы, Едривановы, Фроловы, Ивановы, Пузайкины, Башмаковы и другие. Это люди большой души. Благодаря им родные люди найдут друг друга…
Продолжение следует.

Фото из семейного архива В. Алешева
? В начале нового года произойдет долгожданная встреча родных брата и сестры.

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Метки: Главное, Семья, .

30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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