Четверо погибших, трое раненых

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПОПОЛНИЛИ СТАТИСТИКУ ДТП

2 января после полудня на автодороге Чебоксары – Сурское 26-летний водитель, управлявший автомобилем «Лада Калина», при совершении обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В итоге «Гранта» вылетела в кювет, а «Калина» столкнулась с «Форд Фокусом».

Виновник аварии и один из его пассажиров с травмами были доставлены в Алатырскую центральную районную больницу. Другая пассажирка «Лады Калины», а также водитель и пассажирка «Лады Гранты» скончались на месте происшествия. Водитель иномарки не пострадал.

5 января в селе Батырево в темное время суток женщина водитель автомобиля «Газель Некст» при движении задним ходом совершила наезд на пешехода. Сельчанка 1940 года рождения от полученных травм скончалась.

Разыскивается водитель, совершивший наезд на 18-летнюю девушку, шедшую по автодороге «Аниш» в Урмарском районе, возле деревни Старое Шептахово. Виновник ДТП не только не оказал ей помощь, но и поспешил скрыться с места происшествия. Пострадавшую обнаружили другие участники движения и доставили в Урмарскую центральную районную больницу. Травмы у девушки тяжелые.

Всего, как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, в новогодние праздники произошло 357 ДТП, в которых пострадало 27 человек, в том числе 12 пешеходов. В состоянии опьянения задержано 48 водителей.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

? Случившаяся 2 января авария унесла жизни 3 человек.