В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей

КТО РОДИЛСЯ В РОЖДЕСТВО?

Рождество Христово – праздничный день для большинства людей. А для тех, кто родился в этот день, праздник будет двойным. Самое интересное, что в народе приметы по поводу рождения детей в Рождество весьма противоречивые. Одни уверяют, что в этот время появляются люди, которым с пеленок везет во всем, по другим поверьям, увидеть свет в этот день – весьма нескромно. Были даже попытки исследовать, как складывается судьба таких деток. Вывод исследователей был предсказуем: все зависело от того, в какой семье рос и воспитывался малыш.

Но большинство из них все-таки гордились тем, что появились в святую дату. А сколько жителей столицы республики и Новочебоксарска будет праздновать свой день рождения в праздник, который отмечают всей страной?

В Чебоксарах в эти сутки родились 30 малышей. Причем в пятом роддоме обрадовали своих мам и пап исключительно мальчики – сразу пять представителей сильного пола. В Новочебоксарске на свет появилась футбольная команда, правда она смешанная: шесть мальчишек и пять девочек.

Если родители наследников будут следовать святцам, то выбор имен у них довольно большой: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей, Михаил, Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Исаак, Константин, Леонид, Мария, Никодим, Николай.