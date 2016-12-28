Главное Пенсии дадут с учетом долгих выходных Чтобы пенсии и иные выплаты вовремя попали к адресатам, несмотря на длительные праздники, Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашии профинансирует их досрочно.

Как сообщают в этом ведомстве, уже 29 декабря в Сбербанк были перечислены средства на выплату январских пенсий за выплатной период с 3 по 9 января 2017 года. На счета пенсионеров деньги должны быть зачислены не позднее следующего дня после поступления. В иных банках график доставки не изменится.

Почта январские пенсии будет доставлять по следующему графику:

3 января – за 3 и 4 января;

4 января – за 5 и 6 января;

5 января – за 6 и 7 января;

6 января – за 8 и 9 января;

с 10 января – по установленному графику доставки.

Сегодня в Чувашской Республике 64 проц. пенсионеров получают пенсии в банках. Остальным пенсии приносят почтальоны и сотрудники альтернативной службы доставки, действующей в Чебоксарском районе республики.

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