В праздники останутся на посту

В Чебоксарах во время новогодних каникул с 1 по 8 января организации, отвечающие за жизнеобеспечение города, будут работать по особому графику.
Усилят аварийные бригады предприятий, отвечающие за подачу газа, воды, света и т.д. Точно так же их руководители заступят на дежурство по скользящему графику.
Вывоз мусора (твердых коммунальных отходов) согласно постановлению городской администрации должен происходить каждый день по графику. А управляющим компаниям, которые обслуживают многоквартирные дома, рекомендовано объявить рабочими днями все выходные и праздничные начиная с 31 декабря.
Особое внимание следует обратить на внутриквартальные и придомовые территории.
Что же касается уборки мест массовых мероприятий, то ответственные подрядчики («Дорэкс», «Зеленстрой» и другие) обязаны следить за порядком все дни по 8 января и обеспечить круглосуточное дежурство персонала и спецтехники.
Не менее ответственно городская администрация призвала отнестись к своим обязанностям и дорожные службы. Им предложено работать «с упреждением», ориентируясь на почасовые метеосводки. Если же снегопад окажется обильным, то рабочий персонал должен быть оповещен по уже отработанной схеме.
«У нас впереди длинные выходные. Судя по метеопрогнозу, работой мы будем обеспечены», – считают в горадминистрации.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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