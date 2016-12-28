Твоя строка в Послании

Началась работа над Посланием Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики. В основополагающем документе будут обозначены векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
При подготовке публичного обращения Главы региона к законодательной власти республики учитывается мнение жителей, общественных организаций, других институтов гражданского общества. Что в первую очередь необходимо предпринять для повышения качества жизни населения? На каких темах Глава Чувашии должен сосредоточить особое внимание? Что вы хотели бы включить в Послание-2017? Что, на ваш взгляд, сделает жизнь населения республики лучше?
Предложения принимаются по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10; e-mail: pres5@cap.ru; analit2@cap.ru с пометкой «Для подготовки Послания».
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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