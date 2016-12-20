Главное, Спорт Алые ленточки на счастье НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СПОРТСМЕНАМ Новый физкультурно­-оздоровительный комплекс официально открыл двери в Чебоксарах. Здесь будет располагаться спортивная школа по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой.

Собственно, сам просторный корпус площадью 1500 квадратных метров отдан в распоряжение отделения настольного тенниса, которое до сих пор ютилось в тесном подвальном помещении расположенного по соседству здания городской баскетбольной спортшколы. Цена контракта на возведение нового объекта составила порядка 90,6 миллиона рублей. В течение дня здесь могут заниматься до 680 человек на шестнадцати теннисных столах.

В гости к спортсменам прибыл Глава республики. Михаил Игнатьев поздравил их с наступающим праздником и отметил, что государственная политика в Чувашии направлена на создание благоприятной среды для всех, кто хочет заниматься спортом. «Приходите и зажигайте друг друга, поддерживайте физическую форму, уважительно относитесь к старшему поколению, к родителям, тренерам, и тогда у вас все получится, вы добьетесь побед. Желаю вам в эти праздничные дни волшебства и благополучия», – сказал он.

«Стрельба из лука и настольный теннис – доступные для всех желающих виды спорта», – заметил Михаил Игнатьев, перед тем как дать местным юным спортсменам право разрезать алую ленточку у входа на мелкие кусочки и, конечно, забрать «на счастье». Чуть позже, пообщавшись с самым именитым в республике мастером игры в пинг­-понг, призером чемпионата Европы 1993 года Еленой Яковлевой и воспитавшим ее прославленным тренером Евгением Леонтьевым, Глава Чувашии напутствовал: «Теперь должны прийти новые крупные победы, должны появиться новые чемпионы!»

Впрочем, не только лишь похвалами обернулась для строителей нового ФОКа церемония открытия. Осматривая новый физкультурно­-оздоровительный центр, Глава республики заметил и недостатки во внутренней отделке помещений. Устранить их должны в ближайшее время.

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