Дорогу осилит идущий

20 декабря Михаил Игнатьев принял участие в работе VI Внеочередного съезда Совета муниципальных образований Чувашской Республики и расширенного заседания Правления республиканского Совета муниципальных образований, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

От деятельности органов местного самоуправления зависят оперативное решение актуальных для населения вопросов, повышение качества и уровня жизни в муниципалитетах, сельских поселениях. «Несмотря на позитивные изменения, есть проблемы, решение которых нельзя откладывать на завтрашний день. В ряде муниципалитетов программы до сих пор не приведены в соответствие с республиканскими. Мы готовы вам оказать максимальное содействие. Но и вам нельзя отставать: вы должны идти на полшага впереди», – сказал Глава республики.

Михаил Игнатьев отметил, что задача муниципальных образований – привлекать и реализовывать прорывные проекты, что позволит получить средства на развитие инфраструктуры. Сегодня есть все реальные возможности для решения этих задач.

Подробности – в ближайшем номере газеты.