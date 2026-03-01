Гранты помогают общественным проектам

По данным рейтинга Министерства экономического развития России, Чувашия занимает 13-е место среди регионов страны по развитию механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и социального предпринимательства.

Успехи региона в этом направлении начались с вопроса о том, как помочь тем, кто уже помогает другим. Ответом стал Ресурсный центр для некоммерческих организаций, который работает на базе «Мой бизнес» с 2022 года. Почти три тысячи человек уже приняли участие в мероприятиях центра, 243 организации получили персональные консультации, а в прошлом году обучающие семинары посетили 749 жителей республики.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, некоммерческие организации — надежный партнер Правительства региона в реализации национальных проектов и решении социальных задач. Только в прошлом году по результатам федеральных и региональных конкурсов поддержку получил 131 проект, финансирование превысило 162?млн?руб.

Так, в Урмарском округе ТОС «Аниш» выиграл 400 тыс. рублей в конкурсе «Пари с Сергачевым». На эти деньги в деревне Большое Яниково отремонтируют стадион. Не просто обновят покрытие, а создадут место, где будут собираться жители, где дети сделают первые футбольные шаги. Фонд «Пари и побеждай», организовавший конкурс, поддерживает такие инициативы, потому что верит: спорт начинается не с чемпионов, а с обычного дворового поля.

Сейчас некоммерческие организации могут принять участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов, в отборе на предоставление поддержки в форме субсидий реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта, а также в грантовом конкурсе Движения Первых.