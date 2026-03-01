В Новочебоксарске создается индустриальный парк «Волжский текстиль»

Планы по работе новой площадки обсудили министр экономического развития и имущественных отношений республики Лариса Рафикова и генеральный директор АО «Лента» Роза Иванова.

«Волжский текстиль» в Новочебоксарске включен в реестр индустриальных парков России. Получение федерального статуса расширяет возможности площадки по привлечению инвесторов и доступу к мерам государственной поддержки, отмечалось на встрече. Проект реализуется на базе существующей производственной и инженерной инфраструктуры, что позволяет минимизировать сроки запуска новых мощностей и существенно снизить капитальные затраты. Предпочтительная специализация резидентов — текстильная и легкая промышленность, включая производство технических текстильных материалов, спецодежды и одежды.

В числе потенциальных резидентов парка — АО «Лента», ООО «Швейная фабрика «Пике», «Руно-Спец», «РСТ» и «Союз-Формат». Это формирует кластерную модель развития площадки.

Реализация проекта предусмотрена в два этапа, в структуре вложений — приобретение высокотехнологичного оборудования, подготовка площадки и инженерных коммуникаций, НИОКР и инжиниринг. Часть финансирования планируется привлечь по линии Фонда развития промышленности. По словам Ларисы Рафиковой, создание «Волжского текстиля» рассматривается как важный шаг по развитию отраслевой специализации региона, которая обеспечит основу для формирования нового сегмента высокотехнологичного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.