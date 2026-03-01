355 млрд рублей жители Чувашии хранят в банках

Жители Чувашии, по данным на 1 января 2026 года, хранили на вкладах и прочих счетах в банках республики (без учета счетов эскроу) 355 млрд рублей. Это на 20,7% больше, чем на начало прошлого года.

«Высокие ставки по депозитам защищают сбережения от инфляции. Кроме того, деньги на вкладах в размере до 1,4 млн рублей застрахованы государством. В некоторых случаях страховое возмещение может быть больше. Например, до 2,8 млн рублей — по долгосрочным безотзывным вкладам, до 10 млн рублей — если деньги лежали на счете эскроу для покупки недвижимости», — пояснил Максим Фролов, управляющий Отделением НБ по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

С июля прошлого года люди с невысокими доходами, получающие государственные пособия, могут открыть в крупных банках социальные вклады и счета. Процентная ставка по соцвкладу максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по депозитам сроком от одного месяца до одного года. Сумма вклада не должна превышать 50 тыс. рублей. По соцсчету банки проводят платежи и переводы, как по обычному, и при этом начисляют процент на остаток. Размер ставки по соцсчету до 50 тыс. рублей — не меньше половины ключевой ставки Банка России. Социальные банковские продукты открываются дистанционно — через личный кабинет на госуслугах. Человеку не нужно предоставлять справки о том, что он получает социальную поддержку. Все проверки проходят автоматически, поясняет пресс-служба банка.