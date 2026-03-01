Идут посылки «за ленточку»

Из Чувашии в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз, он будет доставлен в две воинские части Запорожья.

Что включает в себя гумконвой? В основном строительные материалы, необходимые для возведения позиций. Восемь кубометров досок подготовили лесозаготовитель Артем Шашков и Минприроды Чувашии. К ним присоединились Вурнарский завод смесевых препаратов и волонтеры группы «ZOV Вурнары», которые передали еще восемь кубов пиломатериалов и фанеры, а также железные и пластиковые бочки для хранения воды и горючего.

Технический парк подразделений пополнится и тремя электромотоциклами и мотоблоком с прицепом. Это подарок от Комитета семей воинов Отечества. А еще — 110 маскировочных сетей и 18 пончо, не заметных для тепловизоров. Их связали и сшили волонтеры Вурнарского, Моргаушского и Красноармейского округов. Каждая петля, каждый узелок — как пожелание: «Будь незаметен. Вернись живым». Не забыли и о лекарствах, окопных свечах, утеплителях и двигателе для автомобиля «УАЗ».

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, в каждой такой отправке — общее желание помочь ребятам укрепить позиции и обустроить быт. «Передавая этот груз, мы наполняем сердца бойцов чувством, что вся Чувашия сегодня в одном строю с ними. Мы вместе, а значит — победа точно будет за нами!» — добавил руководитель региона.

С начала года общий вес грузов, переданных из республики, перевалил за сотню тонн. Свой вклад вносят Фонд «Перле», профильные ведомства, неравнодушные жители Чувашии.

К сведению

ЧРОО «Союз женщин Чувашии», Фондом «Перле», «Женским движением «Единой России» 3 марта планируется 15-я отправка и доставка гуманитарного груза в прифронтовой госпиталь ЛНР. В составе гуманитарного груза, собранного Союзом женщин Чувашии, Фондом «Перле», предприятиями и предпринимателями, образовательными учреждениями, волонтерами МО Чувашской Республики: тепловые пушки, большое количество средств личной гигиены, продуктов питания, одеял, медицинских средств, маскировочных сетей, 650 индивидуальных подарков. Вес груза — 3 тонны.

Дата и время отправки — сегодня, 3 марта, 11.00.

Место отправки: школа № 1, ул. Хузангая, 31/15, Чебоксары.