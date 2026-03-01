В Кульгешах — Дом культуры, на «Байконуре» — ливневка

На прошлой неделе Региональный центр закупок разместил 394 тендера на 1,9 млрд рублей: для государственных нужд — 281, для муниципальных — 113.

Самая крупная закупка — реконструкция насосной станции первого подъема ОВС «Заовражная» в Чебоксарах. Начальная цена составляет более 823 млн рублей. По мнению специалистов, самая социальная закупка недели — благоустройство территории стадиона «Факел» в селе Красноармейское (второй этап). На участие в торгах по устройству ограждения территории Кугесьского детского дома-интерната для умственно отсталых детей подано 42 заявки. Это самая конкурентная закупка недели. Самая эффективная — оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения города Чебоксары. Сумма экономии составила более 2,9 млн рублей.

На капитальный ремонт кровель общежития, спортивного зала, столовой и театра Чувашского государственного института культуры и искусств из республиканского бюджета выделено около 11,6 млн рублей. Итоги аукциона подведут не позднее 5 марта. Срок выполнения работ — с 1 апреля по 25 августа 2026 года.

В несколько этапов пройдет ремонт автомобильной дороги «Комсомольское — Яльчики — Буинск — Белая Воложка — Аранчеево» в Яльчикском округе. В республиканском бюджете для этого предусмотрено 24, 9 млн рублей. Все виды работ подрядчик обязан выполнить не позднее 1 июля 2028 года. Компания определится в ближайшие дни.

В микрорайоне «Байконур» города Чебоксары до 30 апреля 2027 года должны построить сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями. Начальная стоимость контракта — около 110,7 млн рублей. Результаты открытого конкурса станут известны не позднее 19 марта.

«Строительство сетей ливневой канализации является важным шагом в обеспечении экологической устойчивости нашей столицы. Это позволит эффективно справляться с проблемами затопления улиц и территорий, улучшит качество воды в водоемах и снизит нагрузку на окружающую среду», — отмечает руководитель Госслужбы Чувашии по тарифам Сергей Егоров.

В столице республики также готовятся к предстоящему сезону пляжей и фонтанов. Объявлен аукцион в электронной форме на оказание услуг по текущему содержанию этих объектов. Заказчик — городское управление ЖКХ и благоустройства. Из местного бюджета выделено почти 42 млн рублей.

В деревне Кульгеши Урмарского округа возведут Дом культуры на 72 места. Средства, около 55 млн рублей, заложены в республиканском бюджете. Подрядчик обязан сдать объект в январе 2027 года.