Семейный снеговик

Наши соседи Петровы в селе Акулево Чебоксарского округа никогда не сидят без дела. На выходные к дедушке с бабушкой приезжают дети и внуки. Бабушка печет пироги, топится баня, устраивается пир горой. Внук, младшеклассник, выращивает кристаллы, изучает жучков и червячков, внучка воспитывает кошку и дрессирует кур.

А каждую зиму, перед Новым годом, вся большая и дружная семья лепит снеговика и украшает окна снежинками. Идут люди по улице, проходят мимо их дома и радуются — какая красота, какая сказка! Здесь живут настоящие волшебники. А года три назад Петровы участвовали в новогоднем конкурсе и заняли второе место по Чебоксарскому округу. Но снеговик был лучший! Снега тогда было мало, лопатой собирали по улице, снег был сухой, смачивали его водой, в общем, поработали с душой и на славу.

Валерий Панфилов

Фото автора