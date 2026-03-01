Врачи спасли чебоксарца от истощения

Молодой житель столицы республики практиковал веганство — он категорически отказался от мяса и рыбы, отдавая предпочтение овощам. Около года такой экстремальной диеты не прошли даром — парень оказался в больнице.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов и застала пациента в тяжелом состоянии. Худоба, слабость, утомляемость, бессонница, нарушение памяти — молодой человек еле стоял на ногах.

В стационаре Центральной городской больницы были проведены необходимые анализы, которые показали критически низкий уровень гемоглобина — 60 г/л. Это указывало на тяжелую степень анемии — была нарушена доставка кислорода к органам, которая могла привести к тяжелым последствиям для сердечно-сосудистой системы и всего организма.

«Провели переливание крови, пациент был стабилизирован. Врачи настоятельно рекомендовали молодому человеку ввести белки в рацион питания, а также сделать его более разнообразным. В противном случае неминуема дистрофия органов и иммунодефицитное состояние, что может закончиться плачевно. Пациент прислушался и сегодня идет на поправку», — рассказала заместитель главного врача Центральной городской больницы Людмила Щукина.

Как отметили в Минздраве Чувашии, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поликлиниках республики действуют Центры здоровья для взрослых, где все желающие могут пройти комплексное обследование на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Обследования включают измерение артериального давления, определение индекса массы тела и анализ состава тела с помощью биоимпедансометрии. На основе полученных данных разрабатывается индивидуальная программа по изменению образа жизни, в том числе питания и физической активности.