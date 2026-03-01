Санитарный вертолет доставил в Чебоксары пациентку с пневмонией и сепсисом

Счастье — свободно дышать
Вертолет санавиации доставил из Батыревского округа в Чебоксары, в Республиканскую клиническую больницу, пациентку в тяжелом состоянии. У женщины была пневмония, осложненная сепсисом и полиорганной недостаточностью.
Для помощи сельчанке подключилась мультидисциплинарная команда специалистов. Анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эндоскописты, оториноларингологи — каждый внес свой неоценимый вклад в спасение.
«Полиорганная недостаточность — это угрожающее жизни состояние, при котором страдают функции нескольких жизненно-важных систем и органов — почки, печень, головной мозг, сердце, легкие, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии-реанимации Дмитрий Рыжов. — Поступившая пациентка с пневмонией была в крайне тяжелом состоянии. В качестве одного из компонентов интенсивной терапии применялся аппарат мультифильтрат, с помощью которого замещается утраченная функция почек, уменьшается выраженность системного воспалительного ответа и интоксикации. Происходит это за счет удаления из организма вредных веществ. Процедура проводилась около суток. На фоне терапии и благодаря процедурам экстракорпоральной гемокоррекции состояние пациентки значительно улучшилось. С позитивной динамикой для дальнейшего лечения она была переведена в больницу по месту прикрепления».