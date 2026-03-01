Санитарный вертолет доставил в Чебоксары пациентку с пневмонией и сепсисом

Счастье — свободно дышать

Вертолет санавиации доставил из Батыревского округа в Чебоксары, в Республиканскую клиническую больницу, пациентку в тяжелом состоянии. У женщины была пневмония, осложненная сепсисом и полиорганной недостаточностью.

Для помощи сельчанке подключилась мультидисциплинарная команда специалистов. Анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эндоскописты, оториноларингологи — каждый внес свой неоценимый вклад в спасение.