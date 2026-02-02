ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Мы продолжаем работу по модернизации системы оплаты труда в здравоохранении. Сейчас мы уже можем четко сказать, что в программе государственных гарантий мы зафиксировали обязательную норму по доле должностного оклада в структуре фонда оплаты труда — 50 процентов. Регионы обязаны эту норму выполнять, они и раньше должны были на нее перейти, все перешли, но теперь мы ее закрепили в программе государственных гарантий. Безусловно, усилия дают свой результат, мы видим позитивные тенденции по снижению смертности. В первую очередь, я бы хотела отметить, мы пока имеем только оперативные данные еще за 2025 год, но тем не менее мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторим, которые являются нашей постоянной работой».