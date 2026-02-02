Прокат — подспорье для родителей

«Если Бог даст, рожу и пятого ребенка», — с улыбкой, но уверенным голосом говорит 29-летняя Елизавета Губанова. А ведь родит! И как не рожать, когда такая поддержка семей со стороны государства!

С Елизаветой Губановой мы встретились в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения, на базе которого действует многофункциональный «Мой семейный центр». Молодая мама с двухлетней дочерью и маленьким сыном пришла в пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Хотя он открылся меньше года назад, его услугами уже успели воспользоваться 78 родителей. Это семьи участников СВО, студенческие, молодые, многодетные, малоимущие, с единственным родителем (усыновителем), в которых воспитывается ребенок-инвалид или дети-сироты и другие.

«Мамы могут брать напрокат сроком на полгода детские коляски, санки, пеленальные столики, детский манеж, ванну, автолюльку, интерактивные игрушки и другие предметы, — объясняет директор комплексного центра социального обслуживания населения Елена Волкова. — При желании договор можно продлить еще на 6 месяцев. Услуги предоставляются семьям до достижения ребенком двухлетнего возраста, ведь именно на ранних порах детишки и их мамы особенно нуждаются в поддержке».

«Мой муж работает в МЧС, а я нахожусь в декретном отпуске, — рассказывает Елизавета Губанова. — Как узнала, что в Шумерле открылся такой пункт, сразу же обратилась в «Мой семейный центр». Когда впервые зашла сюда, глаза разбежались: чего только нет! Раньше мы об этом могли только мечтать. Сразу же взяли напрокат стульчик для кормления детей и манеж. Потом, когда малыш подрос, вернули. Теперь хотим взять детские санки и коляску на летний период. Спасибо за то, что государство оказывает нам такую помощь».

«Я тоже хочу сказать слова благодарности, — вступает в разговор Надежда Черкаская. — У меня шестеро детей, последние — близнецы. Им нужна коляска для двойняшек, вот за ней и пришла сюда. Понравился мне и шезлонг, он тоже пригодится. Благодаря такой услуге нашей семье удается сэкономить немало денег, что для нас является хорошим подспорьем».

В Чувашии в рамках проекта по увеличению рождаемости, поддержанного Олегом Николаевым и партией «Единая Россия», в 2025 году открылись 26 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, причем, во всех муниципальных округах. В том числе четыре — в Чебоксарах. Такая забота о детях оказалась очень кстати. Только за январь услугами пунктов проката воспользовались 313 семей. И это только начало. Как показывает прогноз, в последующие годы число мам, пользующихся такими видами льгот, будет только возрастать.

С этим согласна и депутат Госдумы России Алла Салаева, которая является куратором проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

«Поддержка семьи, материнства, детства — это, безусловно, приоритетные задачи, которые ставит Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, — комментирует Алла Леонидовна. — Когда мы говорим о трехлетнем бюджете, в первую очередь имеем ввиду льготные выплаты многодетным семьям.

Теперь наши женщины знают, что есть место, куда можно прийти и где им окажут всестороннюю квалифицированную помощь. Все эти принятые меры, безусловно, будут способствовать повышению рождаемости в стране».

Алексей Кряжинов

Фото Алексея Денисова