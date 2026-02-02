О внешней политике

В Нижнем Новгороде прошел ежегодный прием граждан, приуроченный ко Дню дипломатического работника. Со своими вопросами к представителю МИД России Сергею Малову обратились заявители из Нижегородской, Кировской областей, Мордовии, Удмуртии и Чувашии. Темы обращений касались побратимских связей с городами в других странах, организации спортивных мероприятий за рубежом, стажировок в системе МИД и иностранных посольствах, сохранения мемориальных памятников в период СВО. Одним из ключевых событий стало подписание соглашения с УМФЦ Нижегородской области: теперь услуги по легализации и истребованию документов станут доступнее. Обратиться за ними можно не только в представительство, но и в ближайший центр «Мои документы». Также дипломат провел брифинг, затронув актуальные вопросы внешней политики и работы ведомства.

Иван Максимов