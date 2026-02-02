Центр «Мой бизнес» приглашает на тренинг «Генерация бизнес-идеи»

Получат правильные подсказки

В Чебоксарах для начинающих предпринимателей и тех, кто только задумывается о запуске собственного дела, состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи». Мероприятие пройдет на площадке Центра «Мой бизнес» 18 февраля. Участников познакомят с практическими инструментами поиска и проработки бизнес-идей, научат оценивать их жизнеспособность и соответствие рыночному спросу, а также разберут типовые ошибки, которые возникают на старте предпринимательской деятельности. Формат встречи предполагает интерактив и применение полученных знаний на практике. Тренинг проводится в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».