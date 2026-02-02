38 школ Чувашии в этом году ждет капитальный ремонт

Творить и мечтать в новых классах

Чебоксарские школы № 3 и № 60 обнесены строительными лесами — здесь стартовало масштабное обновление. Всего в регионе в этом году капитальный ремонт ждет 38 образовательных учреждений, из которых 18 расположены в столице республики.

Школа — это место, где ребенок впервые понимает, на что он способен, где педагог замечает его интерес к химии, где в кабинете информатики ученик впервые запускает программу, которую написал сам. Ремонт учебного здания дает гарантию на комфорт и безопасность. Поэтому, чтобы не прерывать тягу к знаниям, школьники двух образовательных учреждений на время строительных работ переехали в соседние школы.

«Для Правительства Чувашии приоритетом является создание современных условий для обучения молодого поколения, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — Качественное образование — это залог будущего процветания республики. Современные учебные заведения, оснащенные передовым оборудованием, станут площадкой для раскрытия детских талантов».

Что изменится после ремонта? В зданиях заменят все «под ключ»: отопление, освещение, сантехнику, окна и двери. В классах станет светлее, теплее и безопаснее. Никаких протекающих труб, сквозняков из рам 1980-х годов или тусклых ламп над партами.

Вместо этого — комфортные условия, в которых хочется творить, экспериментировать, мечтать. Подобные изменения стали возможны и благодаря федеральному проекту «Новая школа» партии «Единая Россия», который является частью масштабной программы по обновлению школьной инфраструктуры по всей стране.

В Минобразования Чувашии сообщили, что сегодня на двух объектах активно идут демонтажные работы по снятию старых напольных покрытий, потолочных конструкций и ветхих перегородок. Задействовано около 60 рабочих, включая строителей, инженеров и технических специалистов.

КСТАТИ

За последние пять лет в республике построили 12 школ и отремонтировали 121. В муниципальных округах республики курсируют более 400 школьных автобусов.