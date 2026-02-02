Жительница деревни Тигашево Елизавета Демьянова отметила 101-й день рождения

Елизавета Алексеевна родилась в деревне Старое Арланово Яльчикского округа, была младшим, четырнадцатым, ребенком в семье. После семилетней школы поступила в музыкальное училище в Чебоксарах, но война изменила планы девушки. Елизавета прошла курсы медицинских сестер и начала работать инструктором охраны материнства и детства в Чкаловской и Тойсинской больницах.

Демьянова рассказывает, как в 1948 году ее отправили в деревню Тигашево лечить трахому. «В те времена эта болезнь была очень распространена, — вспоминает долгожительница. — Медпунктов не хватало, поэтому его организовали в одном из домов, предоставленных местными жителями. Каждый день мы ходили по деревням и помогали больным. В итоге болезнь удалось полностью победить».

Елизавета Алексеевна и ее супруг Николай Александрович вырастили пятерых детей, у них шесть внуков и пять правнуков. Свой 101-й день рождения сельчанка встретила в кругу родных и близких. Несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему полна энергии и даже играет на балалайке.