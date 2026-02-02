Малдыкасы и Нижние Кибекси развиваются

В муниципальных округах стартовали сходы граждан

На встречах с сельчанами представители администраций рассказывают об итогах социально-экономического развития, начальники территориальных отделов отчитываются о проделанной работе, делятся планами на 2026 год. Важный момент — вопросы и предложения, которые поступают от жителей деревень и сел.

Одна из первых таких встреч прошла в Азимсирминском территориальном отделе Вурнарского округа. Благодаря участию населения в программе инициативного бюджетирования в 2025 году здесь удалось благоустроить обелиск Памяти павшим воинам и очистить пруд в деревне Авыр-Сирма. Также построены дороги: в Тувалькино по улице Садовой (128 м) и в Ойкасах (100 м). Отремонтированы дороги в Авыр-Сирме и Илдымкасах. А в Малдыкасах привели в порядок библиотеку. Здесь же, кстати, в текущем году планируется отремонтировать детскую площадку. В деревне Пайки по инициативе жителей будет благоустроена купель. На сходе обсудили и другие ключевые темы: дороги, водоснабжение, электроснабжение, работа почты и больницы. Все вопросы взяты на контроль.

Глава Вурнарского округа Надежда Никандрова побывала в деревне Ямбахтино. Встреча прошла в местном клубе, где активные жители-волонтеры организовали мастерскую по плетению сетей. Вместе с начальником территориального отдела Людмилой Ивановой подвели итоги года. В новых планах — реализация семи инициатив. Например, в Ямбахтино предстоит оборудовать клуб современными театральными креслами. От жителей поступили вопросы о восстановлении водонапорной башни и других нуждах в благоустройстве. А завершилась встреча передачей земляку, участнику СВО, гуманитарной помощи — на сей раз это были березовые веники. Боец доставит их своим товарищам, когда вернется на передовую из отпуска.

Заместитель главы администрации Ибресинского округа Николай Федоров посетил с рабочим визитом Малокармалинское сельское поселение. В рамках инициативного бюджетирования в прошлом году здесь были выполнены работы на 5,88 млн рублей. Отремонтированы грунтовые дороги с щебеночным покрытием в селе Малые Кармалы, деревне Смычка и поселке Липовка, проведен текущий ремонт здания пожарного депо, обустроена купель в деревне Кубня, очищен противопожарный пруд в Липовке. Значимым событием стало завершение строительства амбулатории в селе Малые Кармалы. Отдельно поблагодарили старост населенных пунктов, депутатов и активных сельчан, чьими силами проводились работы по благоустройству кладбищ, территорий у обелисков и ремонту дорог местного значения.

Основные планы также связаны с программой инициативного бюджетирования. Предусмотрены работы на сумму более 11,4 млн рублей, причем доля софинансирования со стороны населения снизилась с 20% до 11%. В список вошли ремонт оставшихся грунтовых дорог в Малых Кармалах и деревне Кубня, обустройство детской площадки и сцены в Малых Кармалах.

Не остались без внимания и текущие проблемы: например, ситуация с вывозом ТКО. В 2025 году на территории зарегистрировано три пожара, поэтому особый акцент также был сделан на противопожарной безопасности.

В Комсомольском округе одними из первых о проделанной работе отчитались в Асановском территориальном отделе. В сходе приняли участие глава округа Николай Раськин, представители центра занятости, банковской сферы, здравоохранения, правоохранительных органов и пожарной части. Деревня Асаново — это 852 жителя и развитая социальная инфраструктура: здесь работают почта, ФАП, аптека, ветеринарный участок, школа, детский сад, Дом культуры и библиотека. Успешно развивается СХПК «Асаново».

В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования была проведена отсыпка щебнем улиц, а также установлен забор вокруг памятника погибшим во время Великой Отечественной войны. Мероприятия по благоустройству продолжатся.

Асановцы собирают гуманитарную помощь для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, вяжут маскировочные сети, заливают окопные свечи. Глава округа вручил благодарности тем, кто принимает активное участие в жизни села и округа.

Обстоятельный разговор состоялся и с жителями Акулевского поселения Чебоксарского округа, в который входят шесть населенных пунктов. В 2025 году здесь реализовано четыре проекта по программе инициативного бюджетирования: в селе Акулево и в деревне Шишкенеры. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт по улице Рыкшинской в деревне Лагери. Ямочный ремонт проведен по улицам 40 лет Победы и Молодежная в деревне Шорчекасы и по улице Аптечной в Акулево. В Шорчекасах по пути следования школьных маршрутов установлены остановочный павильон и разворотная площадка, в этой же деревне и в Лагери отремонтированы объекты водоснабжения.

На 2026 год запланирована реализация девяти инициативных проектов. Среди них: благоустройство пешеходного моста через реку Рыкшу, ремонт водопроводной сети в Акулево и дороги по улице Лесной в Шорчекасах.

В Цивильском округе перед земляками отчиталась начальник Рындинского территориального отдела Вероника Федорова. Она отметила, что благодаря активности жителей в 2025 году сразу в нескольких деревнях удалось реализовать проекты инициативного бюджетирования. Так, в Нижних Кибексях отремонтирована дорога, в Новой Деревне обустроены детская и спортивная площадки, в Первом Семенове установлены водоотводные лотки.

В рамках следующего этапа программы запланированы новые значимые объекты. Только в одной деревне Нижние Кибекси их несколько: ремонт дороги, очистка и благоустройство водоема, строительство детской игровой площадки. Участники собрания задали ряд важных вопросов, касающихся организации уличного освещения и зимнего содержания дорог, а также выступили с новыми инициативами.

Временно исполняющий полномочия главы Цивильского округа Юрий Константинов поблагодарил сельчан за активность и неравнодушие. «Такая включенность в жизнь поселения — это главная движущая сила позитивных изменений, — подчеркнул Юрий Вячеславович. — Только общими усилиями, действуя сообща, мы сможем решать поставленные задачи и реализовывать новые важные проекты для нашего округа».