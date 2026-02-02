Женщин ждут на консультациях

Волнение и страх — именно так можно описать чувства пациентки, у которой диагностирована онкология груди. Но своевременное выявление патологии повышает эффективность лечения. Именно на это направлены Дни открытых дверей по ранней диагностике новообразований молочной железы.

Мероприятия проходят в рамках Месяца профилактики рака и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Первая такая акция состоялась в профильном медучреждении, Республиканском клиническом онкологическом диспансере, в которой приняли участие все желающие женщины, получившие консультацию специалистов.

«По результатам ультразвукового исследования у меня выявили небольшие изменения, — поделилась своей историей пациентка. — Врач-онколог внимательно ознакомилась с результатами, подробно и понятно объяснила, что поводов для паники сейчас нет, и расписала четкий план дальнейших действий. Не буду скрывать, я очень волнуюсь, но понимаю, что хорошо, что все выявили сейчас, а не на поздней стадии заболевания».

Пациентки направлялись не только на УЗИ — по показаниям они проходили еще и маммографию. При этом у трех женщин были выявлены подозрения на злокачественные образования.

Как отметила главный врач онкодиспансера Светлана Орлова, подобные профилактические мероприятия играют ключевую роль в раннем выявлении онкологических заболеваний. Очень важно, чтобы люди, даже не имея жалоб, находили время для обследования. Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения и помогает сохранить качество и продолжительность жизни.

Следующий День открытых дверей в онкодиспансере состоится 14 февраля с 8 до 13 часов. А 21 февраля всех желающих женщин ждут в поликлинике № 2 Центральной городской больнице по проспекту Ленина, 12. Здесь с 8 до 13 часов будут проходить консультации онколога и гинеколога, а также можно получить направления на диагностические мероприятия по показаниям (маммография, УЗИ молочных желез).

«В 2025 году доля патологий молочных желез составила 14,3%, годом ранее — 13,5%. Такой рост говорит об улучшении качества оказания медицинской помощи и онконастороженности как врачей, так и самих пациенток. Призываю всех женщин принять участие в Дне открытых дверей, позаботьтесь о своем здоровье уже сейчас!» — говорит заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) при Центральной городской больнице Людмила Максимова.

Аналогичные мероприятия, в том числе и по обследованию других органов, проходят по всей республике. Подробную информацию можно уточнить на официальных сайтах медицинских учреждений.