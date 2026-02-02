Магнитные шарики из конструктора чуть не стали причиной трагедии

Не понимая опасности, два брата проглотили понравившиеся им цветные драже, а дальше — сирена скорой помощи и больница.

«В приемное отделение доставили восьмилетнего мальчика с жалобами на боли в области живота и многократную рвоту, — рассказывает заведующий детским хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы Михаил Порфирьев. — После проведения всех диагностических мероприятий, врачи обнаружили множество инородных тел в организме. Пациенту экстренно проведена операция — диагностическая лапароскопия, лапаротомия, ушивание перфораций тонкой кишки, удалено 44 магнитных шарика».

Но на этом страх родителей не закончился — они вовремя заподозрили, что их четырехлетний малыш последовал примеру старшего брата. Ужасающую догадку подтвердили медики, которые провели еще одну экстренную операцию — лапаротомию с ушиванием перфораций тонкой кишки — и удалили еще 10 магнитов из того злополучного конструктора.

«Детей удалось спасти благодаря оперативной помощи медицинских работников. Теперь их ждет период долгой реабилитации. Родители, будьте внимательны к своим детям! О том, что игрушки-головоломки из магнитных шариков опасны для детей знают все. Но, к сожалению, продолжают покупать их своим детям. Попадания в организм инородных тел крайне опасны, последствия — развитие тяжелых осложнений, приводящих к инвалидизации и даже к смерти. Помните, что если вам показалось, что ребенок что-то проглотил, необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью к специалистам», — отметил и.о. главного врача Республиканской детской клинической больницы Дмитрий Лукоянов.

К СВЕДЕНИЮ

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с начала года детские хирурги Чувашии спасли 10 малышей, которые проглотили магнитные шарики. Пусть статистика прозвучит как тревожный звонок для всех родителей!