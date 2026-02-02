Улучшаются условия для тренировок

На новых коврах воспитанникам спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова тренироваться намного удобнее. Фото cap.ru

При поддержке Правительства республики Федерация спортивной борьбы России передала подарок спортивной школе олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова в Чебоксарах — новые борцовские ковры.

Напомним, что недавно воспитанники учреждения успешно выступили на окружном первенстве среди юношей и девушек до 18 лет. Сегодня спортсмены готовятся к первенству России по вольной борьбе. Соревнования пройдут в Иркутске 15-20 февраля.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов посетил одну из тренировок борцов. Председатель Правительства поздравил атлетов, завоевавших медали на последних состязаниях, отметив, что победа в турнире — это маленький шаг на пути к большой цели.

«Есть спорт и есть дети, это же как одно целое. Наверное, поэтому наш партпроект «Детский спорт» — для того, чтобы создать условия и возможности ребятам для качественных тренировок. «Единая Россия» как соорганизатор подобных соревнований на данном этапе не останавливается — поддержим деревни и села, скоро передадим новые спортивные маты для борьбы Батыревскому и Чебоксарскому округам. Побеждайте! Будьте первыми!» — напутствовал спортсменов Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов.
12 февраля 2026 г.
