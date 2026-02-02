Женщины украшают науку

В Чувашской государственной филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Международному дню женщин и девочек в науке. Праздник объединил более 500 представительниц академического и педагогического сообществ региона. В своем поздравлении Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что вклад женщин в социально-экономическое развитие республики неоценим. «Вы создаете технологии завтрашнего дня и одновременно выступаете наставниками для будущих поколений исследователей», — добавил Олег Алексеевич. Также поприветствовали «виновниц торжества» депутат Госдумы РФ Алла Салаева и председатель республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.