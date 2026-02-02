Чувашия одной из первых присоединилась к Сообществу бережливых финансовых органов России

Как сэкономить миллионы

Новое объединение создано в начале февраля в Удмуртии в рамках межрегионального трека, посвященного внедрению технологий эффективного управления. Представлять республику в сообществе будет региональный Минфин. Как отметил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, ведомство последовательно внедряет принципы рационализации производственных процессов с 2021 года. За это время реализовано 18 проектов, суммарный экономический эффект от которых составил почти 114 млн рублей и более 140 тыс. часов в год. Вступление в сообщество позволит региону усилить эту работу и использовать лучшие межрегиональные практики.