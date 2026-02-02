Проявили эрудицию

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась тематическая интеллектуальная викторина «Знание.Игра», приуроченная к Году единства народов России. В онлайн-формате к ней присоединились около трех тысяч участников из 83 регионов страны — школьники и студенты, представители молодежных и просветительских проектов, образовательного и культурного сообщества, а также иностранные студенты. Они отвечали на вопросы по истории России, ее национальному достоянию, этнографии, достижениям в сфере науки, технологий, культуры, искусства и спорта. Лидером в Приволжском федеральном округе стал Евгений Башкиров из чебоксарской школы № 6.