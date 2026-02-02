АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации:

«В Чебоксарах выступил замечательный композитор и бард Григорий Гладков — автор песен, на которых выросло не одно поколение. Его творчество наполнено добротой, светом и искренней любовью к людям, поэтому его выступления всегда находят особенный отклик у зрителей. Нас с Григорием Васильевичем связывают многие годы дружбы и взаимной поддержки. Я искренне благодарен ему за концерт, за теплые слова в адрес нашей республики и за то, что он вновь подарил слушателям атмосферу настоящего праздника.

Очень важно поддерживать людей культуры, которые своим талантом объединяют поколения и помогают сохранять духовные традиции. Спасибо, Григорий Васильевич, за ваш труд, энергию и песни, которые делают мир добрее!»