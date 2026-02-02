Камера подскажет проблемные места

В Чебоксарах внедряют пилотный проект мобильного автоматизированного комплекса мониторинга городской среды.

Система состоит из специального оборудования, установленного на автомобиле: благодаря программе камера анализирует обстановку на улицах в режиме реального времени и автоматически фиксирует нарушения благоустройства. Комплекс способен одновременно распознавать до шести видов проблем: ямы на дорогах, граффити на фасадах, незаконные торговые объекты, парковку на газонах, сосульки и наледи на крышах, переполненные мусорные контейнеры. Данные оперативно поступают в единую цифровую среду, коммунальные службы получают задания об устранении недочетов.

Проект уже доказал свою эффективность в Санкт-Петербурге, и администрация города Чебоксары решила перенять этот опыт. Сейчас идет этап настройки и интеграции инновационной системы в работу.