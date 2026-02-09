Марина Макарова: «Наша цель — улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей»

Здравоохранение республики стремительно развивается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева. Последние пять лет стали знаковыми для Козловского муниципального округа. Завершился этап реализации стратегии развития региона до 2025 года, была принята новая — до 2030 года. Этот важный переходный период принес значительные изменения в сферу здравоохранения. Чтобы подробнее разобраться в достигнутых результатах и перспективах дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи жителям округа, мы побеседовали с главным врачом Козловской центральной районной больницы Мариной Макаровой.

— Марина Александровна, расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли в инфраструктуре здравоохранения Козловского округа за последние пять лет?

— За эти годы в Козловской центральной районной больнице проведены масштабные работы по модернизации и строительству. Из республиканского бюджета выделены целевые субсидии общим объемом более 37 млн рублей на капитальный ремонт пищеблока, прачечной, внутренней системы пожаротушения, фасадов зданий и поликлиники.

Особенно важно отметить, что за этот период в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения взамен ветхих мы построили четыре новых фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтировали две врачебные амбулатории. Дополнительно приобрели восемь автомобилей для оперативной доставки врачей к пациентам, что повысило мобильность медицинских работников и сократило время ожидания помощи населением. Кроме того, по итогам реализации национального проекта «Здравоохранение» в округе построено четыре модульных ФАПа: Байгуловский, Тюрлеминский, Аттиковский и Криушинский. Все это существенно повысило доступность и качество медицинской помощи для жителей района.

— Козловская больница пополнялась и новым оборудованием, расскажите об этом подробнее.

— Действительно, за этот небольшой период в Козловской ЦРБ произошла значительная модернизация оборудования. За счет целевых субсидий были приобретены ультразвуковое диагностическое оборудование, стоматологический рентгеновский аппарат, регистратор для амбулаторного контроля ЭКГ и стоматологическая установка.

Особое внимание уделено женскому здоровью. В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» в 2025 году наша женская консультация получила комплект необходимого оборудования, включающий современную ультразвуковую установку «РуСкан 65», электрохирургическую систему «ФОТЕК», фетальный монитор матери и плода, передвижной рентгеновский аппарат «ПАРУС», маммограф «МАММОСКАН 2М».

Эти приобретения существенно повышают качество диагностики и лечения женщин, живущих в разных уголках округа.

— Какая ситуация сложилась с кадрами в больнице и какие меры предпринимаются для привлечения молодых специалистов?

— На сегодняшний день средняя укомплектованность врачами в больнице составляет 91,2%, средним медицинским персоналом — 91%.

Чтобы решить проблему недостатка молодых специалистов, мы продолжаем специальную программу целевого обучения. В последние годы удалось трудоустроить 7 врачей, 1 фельдшера и 1 медицинскую сестру. Только в 2025 году приступили к работе 2 врача и 1 медицинская сестра, обученные по целевому направлению. На сегодняшний день еще 12 студентов медицинских вузов продолжают учебу с обязательством последующего трудоустройства в нашу больницу.

Для привлечения молодых специалистов принято решение выплачивать дополнительную премию молодым врачам и фельдшерам. Ее размер составляет 5 тыс. рублей для врачей и 2 тыс. рублей для фельдшеров, работающих от 1 до 3 лет. Кроме того, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым 11 врачей и 2 фельдшера уже получили финансовую поддержку.

Дополнительная помощь оказывается в виде компенсации стоимости аренды жилья для иногородних специалистов, которой воспользовались 6 врачей и 1 медицинская сестра, а также в виде компенсации по жилищно-коммунальным услугам сельским специалистам, в 2025 году ее получили 23 медицинских работника.

Эти меры позволяют постепенно обновлять состав кадров и сохранять доступность медицинской помощи в Козловском округе.

— Каковы планы по совершенствованию здравоохранения в округе в ближайшей перспективе?

— Безусловно, впереди у нас немало интересных проектов по увеличению качества и доступности медициной помощи. Одна из важнейших целей — это реорганизация нашей больницы путем присоединения к Новочебоксарской. Такая мера позволит более эффективно использовать наши ресурсы и повысить качество обслуживания населения.

Другими словами, наша структура перейдет на новый уровень функционирования, с увеличением зоны ответственности и масштаба оказываемых услуг. Соответственно, жители смогут получать помощь быстрее и на более высоком профессиональном уровне. При этом сокращение числа медицинских работников исключено, изменения коснутся только административных структур.

Кроме того, продолжается модернизация существующей инфраструктуры. Запланированы капитальный ремонт одного из подразделений больницы, а также строительство новых медицинских объектов, таких как врачебная амбулатория в поселковой части города Козловки и фельдшерско-акушерские пункты в селах Уразметево и Янгильдино.

Мы понимаем всю значимость принимаемых мер и делаем все возможное, чтобы жители Козловского округа могли чувствовать себя защищенными и быть здоровыми.