От сухих супов до ружей: жители Чувашии продолжают помогать участникам СВО

Волонтеры группы «Все для Победы — Шемурша» отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим защитникам на Курском направлении. В посылке 130 окопных свечей, изготовленных «серебряным» волонтером Константином Емельяновым. Окопные свечи, а также рабочие перчатки и подушки-косточки передали жители деревни Старые Чукалы. К этой важной миссии присоединились и учащиеся Шемуршинской и Бичурга-Баишевской школ: ребята подготовили две посылки.

Большую партию продуктовой гуманитарной помощи для жителей Донбасса собрали на Вурнарском заводе смесевых препаратов. Две фуры в ближайшие дни выедут в Донецк. Груз будет передан волонтерам Фонда «Быть добру», которые доставят продукты в населенные пункты.

Волонтеры группы «Надежный тыл» Комсомольского округа подготовили и отправили 900 порций сухих супов для бойцов СВО. В Алатырском комплексном центре социального обслуживания населения также кипит работа: здесь заготавливают (варят, измельчают и сушат) мясо для супов, которые отправят бойцам. «Хочется, чтобы нашим мальчишкам было не просто сытно, а по-домашнему вкусно, чтобы суп согревал и душу», — говорят волонтеры.

Ученики, родители и педагоги школы № 3 города Алатыря организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО.

Продукты, теплые вещи, средства гигиены переданы иерею Виталию Носикову, настоятелю храма Архистратига Михаила (село Стемасы). При его содействии в ближайшее время посылки будут направлены военнослужащим.

Командование танкового батальона 127-го мотострелкового полка выразило благодарность настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери протоиерею Леониду Ермолаеву (село Мусирмы) и всем жителям Урмарского округа, прихожанам храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Чебоксары, внесшим пожертвования на покупку дрона. Оборудование, которое поможет в разведке и наблюдении, было доставлено на прошлой неделе. Также танкисты получили маскировочные сети, окопные свечи, теплые носки, средства личной гигиены и письма с добрыми пожеланиями и словами поддержки от школьников.

В Мариинско-Посадском округе понадобилась помощь матери участника СВО — она обратилась в центр соцобслуживания населения с просьбой об уборке снега во дворе дома. Пенсионерка живет одна и не может самостоятельно справиться с накопившимися сугробами. Студенты аграрно-технологического техникума быстро решили эту задачу.

Тем временем в одну из воинских частей Министерства обороны РФ Управлением Росгвардии по Чувашской Республике отправлена первая в 2026 году партия охотничьего длинноствольного оружия, переданного жителями региона, — это 16 единиц оружия и более 350 патронов. Ружья будут помогать нашим бойцам в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. В 2025 году специалисты Росгвардии по Чувашии обеспечили передачу в Вооруженные силы РФ 225 единиц охотничьего оружия и 7,5 тыс. патронов.